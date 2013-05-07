اقتصاد ایران دیگر تحمل وعده های غیرمنطقی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر محسن رضایی عصر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه ملایر با اشاره به برخی مشکلات امروز و مشکلات گذشته کشور افزود: مشکلاتی که در دهه اول انقلاب وجود داشت با مشکلات نسل امروز متفاوت است.

وی گفت: مشکلات نسل اول انقلاب دغدغه های امنیتی، مردم سالاری و غیره بود اما امروز دغدغه نسل سوم مشکلات اقتصادی ،بیکاری و مشکلات معیشتی است.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم عنوان داشت: مهم برای ما این است که بدانیم در چه راهی آینده یا گذشته حرکت می کنیم و عده ای هنوز در گذشته مانده و عده ای در آینده حرکت می کنند.

رضایی با بیان اینکه تقابل میان امروز و گذشته خوب است باید با برنامه ای حرکت کنیم که به نفع مردم و نسل سوم و چهارم باشد.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ادامه عنوان داشت: برای این که بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم باید عقب ماندگی اقتصاد ملی را حل و ثبات بازار را در برنامه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما در فرهنگ نیز مشکل داریم، افزود: در فرهنگ از بعد برخی بداخلاقی ها، تمدن، معماری، دانشگاه ها، آموزش و پرورش و غیره برخی مشکلات وجود دارد که باید رفع شود.

رضایی افزود: امروز نسل سوم و چهارم انقلاب از مشکلاتی که وجود دارد رنج می برد و ای کاش در دولت های گذشته برای این نسل نیز آینده نگری و مدیریت پروری شکل می گرفت جرا که ما تنها ده سال وقت داریم تا این نسل را آماده کنیم.

برای آینده اگر برنامه نباشد به بن بست می رسیم

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یادآور شد: ما ممکن است گذشته و زمان حال را به خوبی طی کنیم اما برای آینده اگر برنامه نباشد به بن بست می رسیم چرا که مشکلات آینده از جنس فرهنگی و اقتصادی است.

وی اظهار داشت: امروز وظیفه ما برای نسل سوم و چهارم باز کردن بالهای بسته این نسل است و باید این نسل را از مشکلاتشان آزاد کنیم.

رضایی با بیان خاطره ای از جنگ تحمیلی نیز گفت: ما باید چهره های نشناخته را به نسل سوم و چهارم بشناسانیم چرا که معتقدم تمام زحمات را شهدا و جانبازان ما برای این نظام کشیدند.

مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور با همت دانشجویان حل خواهد شد

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خطاب به دانشجویان افزود: من باور دارم که که مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور با همت شما دانشجویان حل خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص زندگی شخصی اش نیز گفت: دو فرزندم که زندگی مستقل دارند و من همسرم و فرزند کوچکم در خانه سازمانی ساکن هستیم.

وی بیان داشت: ماشینی هم که در اختیار من است دولتی است من یک حقوق از تدریس و یک حقوق هم از دبیرخانه دریافت می کنم.

رضایی با بیان اینکه اقتصاد ایران دیگر تحمل وعده های غیر منطقی را ندارد، ابراز داشت: دیگر کسی نمی تواند شعار بدهد.

وی گفت: امروز روز شعار نیست وچهار سال آینده جزو سخت ترین دوران در کشور خواهد بود کسی که حرف می زند باید با برنامه ریزی حرف بزند.

اگر مناظره نباشد یک عدم شفافیت به وجود می آید

رضایی در ادامه با بیان این که راه تشخیص شناخت افرادی که شعار می دهند و عمل می کنند، مناظره است افزود: اگر مناظره نباشد یک عدم شفافیت به وجود می آید.

وی در ادامه اظهار داشت: در 30 انتخابات برگزار شده در ایران من در یک دوره انتخابات مجلس و یک دوره ریاست جمهوری شرکت کرده و و انگیزه من مسئله اقتصاد بوده است.

وی افزود: بعد از جنگ ما برنامه ها را جمع کردیم و در همان بیست سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که مشکل و تهدید آینده ایران مشکل اقتصاد است.

کاندیدای احتمالی رئیس جمهوری گفت: برای همین خاطر من دنبال مسئله اقتصاد را گرفتم و تحصیلات خود را تا دکترای اقتصاد ادامه دادم و در این زمینه کتاب زندگی، اقتصاد و سیاست را نوشتم.

رضایی در ادامه بیان داشت: من یک غبار شلمچه را با ده تا رئیس جمهوری عوض نمی کنم اما به دنبال سربازی خودم برای رفع مشکلات کاندیدا می شوم.

وی افزود: من در سال 84 به نفع کسی کنار نرفتم و در اطلاعیه نوشتم که من به نفع ملت ایران کنار می روم.

عدم ارتباط آمریکا با ایران دو طرفه است

وی در ادامه در خصوص ارتباط با آمریکا گفت: عدم ارتباط آمریکا با ایران دو طرفه است و تنها کسی که در آمریکا جرات کرده رابطه با ایران را مطرح کند اوباما بوده است.

رضایی عنوان داشت: اجازه ارتباط با آمریکا همانطور که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی خود در مشهد فرمودند منوط اثبات برادری آنها است و اگر آنها فضای صداقت را به ما نشان دهند ما هم در مذاکره با آنها همراهی می کنیم امام اگر نه، هرگز نمی توانیم و ما در مسیر ولایت حرکت می کنیم.

وی در ادامه افزود: من برای آینده کشور سه محور کشاورزی، کنترل و نقدینگی به سمت اشتغال و سرمایه گذاری و صنعت را در برنامه دارم.

رضایی با بیان اینکه ما به سمت هدفمندی صنعت حرکت می کنیم، افزود: امروز کنترل نقدینگی کشور از مسیر خود خارج شده و وارد دشت هایی شده که سیل درست کرده و ما می خواهیم این وضعیت را سامان دهیم.

کاندیدای احتمالی رئیس جمهوری بیان داشت: من در خصوص برنامه ریزی برای یارانه ها با دکتر احمدی نژاد دو سال پیش جلسه داشتم که راه حل ها را دادم و ایشان نیز قبول کردند.

وی ادامه داد: برخی از آن راه حل ها عملی شد اما به برخی آز آنها جامه عمل پوشانده نشد و این مشکلات گرانی را به وجود آورد.

فرق ما با اقتصاد هاشمی توجه به زیر ساختها است

رضایی در خصوص این که آیا سیاست ودولتش مانند هاشمی است نیز گفت: ایشان به زیربناها توجه داشت اما من به زیر ساختها اهمیت می دهم فرق ما با اقتصاد هاشمی توجه به زیر ساختها است.

وی افزود: من در مقایسه با دولت آقای خاتمی که سیاست را تریج می داد، به اقتصاد اهمیت می دهم.

رضایی اظهار داشت: فرق من با دولت آقای احمدی نژاد این است که ایشان اقتصاد دولتی را دنبال کرد من اقتصاد مردمی را دنبال می کنم اما همچنان ادامه کارهای خوب دولتهای گذشته را در برنامه ام خواهم داشت.

وی در خصوص این که در انتخابات دوره گذشته ریس جمهوری ایشان نسبت به شمارش آرا صندوق ها اعتراض داشته نیز گفت: همه صحبتهای من در اطلاعیه های من موجود است اما دوست دارم اخبار درست گفته و به گوش مردم برسد.

رضایی درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز گفت: ما باید تهدید را تبدیل به فرصت کنیم که برنامه ما این است که اگر می خواهیم تهدید تبدیل به فرصت شود اقتصاد را مردمی کنیم.

اگر در جنگ 8 ساله همه اختیارات را داشتم اجازه نمی دادم تا جنگ این قدر طولانی شود

وی در پایان در خصوص اینکه آیا به قول هایی که می دهند عمل می شود یا نه، افزود: من اگر در جنگ 8 ساله همه اختیارات را داشتم اجازه نمی دادم تا جنگ این قدر طولانی شود اما اگر امروزرئیس جمهور شوم اختیاراتی دارم که نمی گذارم مشکلات به وجود بیاید.