کاندیدایی از نسل ژنرال دوگل و چرچیل/ از رمز حمله به حیفا تا 10 فرمان ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز نام نویسی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی آغاز شد که برخلاف پيش بيني ها كه انتظار مي رفت شاهد حضور تعداد كمي از داوطلبان باشيم،‌ در همان دقايق اوليه ستاد انتخابات مملو از كانديدا بود ،كه البته همچنان حضور داوطلبان عادی بازار انتخابات را داغ نگه داشته است.

ثبت نام یک کاندیدا با علم لدونی

در دقایق اولیه روز سوم، مردی به نام محمدعلی فارسی که مدعی بود علم لدونی دارد و همه حقایق را می داند وارد وزرات کشور شد. این دواطلب که کارشناس ادبیات بود می گفت: از دوسال پبش همه حقایق را درک می کند. وی همچنین مدعی بود صدقات و نزولات باید به حساب یک نفر واریز شود که آن یک نفر هم من هستم.

احمدي ن‍‍ژاد را معاون اولم مي كنم

اما ورود پسری جوان و چاق به محل ثبت نام که شبیه حسین رضازاده بود توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد. این جوان که متولد 1370 بود به گفته خودش هنوز دیپلم نگرفته و در حال تحصیل است.

وی با بیان اینکه پدر و مادرم فکر نمی کردند که من کاندیدا شوم گفت: بچه تهران هستم اما زادگاهم اردبیل است و در تداركات تيم فوتبال نفت كار مي كنم.

علیرضا هاشمیان اشتغالزائی جوانان و سروسامان دادن به اوضاع ورزش را از مهمترین اهداف و برنامه خود برای دولت آینده عنوان کرد و گفت: احمدی نژاد را به عنوان معاون اول و علی دائی را به عنوان وزیر ورزش انتخاب و همین وزیر فرهنگ کنونی را در سمت خود ابقا خواهم کرد.

اولين كانديداي زن امروز

سومین زن کاندیدا هم امروز وارد وزرات کشور شد. مریم موسوی 30 ساله از خوزستان بود که مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی داشت. این کاندیدا زن گفت: با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری می خواستم ثابت کنم زنان هم می توانند مدیریت کنند.

10فرمان برای دولت آینده

اما یک تاجر انگشتر هم کاندیدای ریاست جمهوری شد. وی گفت برای دولت آینده 10 فرمان دارد که یکی از مهنرین اولويت هايش سروسامان دادن به اوضاع ادارات و مرئوس کردن ارباب رجوعان است. مرد 10 فرمان می گفت: در ادارات باید به ارباب رجوع احترام بگذارند و آن چایی که می خورند باید اول به ارباب رجوع بدهند.

ابن تاجر انگشتر می گفت: چهار دیپلم و چهل هنر دارم . قصد دارم مامور نامحسوس در خیابان بگذارم تا هرکسی گفتار و پندار نیک نداشت به آن هشدار بدهم.

ثبت نام همزمان چهار کاندیدای شاخص امروز

محمدرضا غرضی وزیر پست و تلگراف هاشمی هم آمد. وي كه شعار "تشكيل دولت ضد تورم"را سر مي داد گفت: بزرگترين مشكل كشور تورم است و آن هم ناشي از هزينه بيش از درآمد دولت هاست.

ثبت نام همزمان سه كانديداي شاخص علي فلاحيان، باقر خرازي و احمدزاده كرماني از نكات جالب امروز بود. وقتي كه عكاسان از احمدزاده كرماني خواستند انگشتي كه با آن مهر زده بود را بالا بياورد برخلاف معمول سه انگشت خود را بالا آورد و گفت: من نسل سومي هستم.

همچنين خزاري كه چند ميز با فلاحيان فاصله داشت به سمت فلاحيان رفت و وي را در آغوش گرفت و خطاب به خبرنگاران گفت: اين كار به معني ائتلاف میان ما دو نفر نيست.

غرضي كه زودتر از فلاحیان، خرازی و احمدزاده به محل ثبت نام آمده بود ثبت نامش بيشتر از اين سه كانديدا طول كشيد بطوري كه وقتي در سالن كنفرانس حاضر شد این سه کاندیدا وزارت كشور را ترك كرده بودند كه به قول خبرنگاران با اين همه كندي و صبر و حوصله چطور مي خواهد كشور را اداره كند.

مرزهای ایران را تا چین و آفریقا گسترش می دهم

خرازی نیز در نشست خبری گفت: مرزهای کشورمان از چین شروع و تا آفریقا ادامه دارد. این مرزهای فارس بزرگ اسلامی است که امیدواریم مرزهای ایران را به آنجا برسانیم.

این کاندیدای اصلاح طلب مدعی شد 25 سال است در حال نوشتن برنامه هستم اما باور نمی کردم در صحنه بیایم و این برنامه ها را برای نسل بعدی آمده کرده بودم.

وی همچنین در مورد نسبتش با وزیر امور خارجه دولت اصلاحات گفت: کمال خرازی عمو و صادق برادرم است.

اما با ثبت نام یک دست فروش در انتخابات ریاست جمهوری دیگر پازل حضور همه قشرها در انتخابات جور شد تا رئیس جمهوری از همه اقشار وزیر و وکیل و سیاستمدار گرفته تا ادیب و تاجر و پرستار و دست فروش و بیکار و محصل و ... داشته باشیم.

دکتر جان اف کندی هم برای محکوم کردن 5+1 ثبت نام کرد

ثبت نام سید کاظم برادران سعادتی که ادعا می کرد دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه جان اف کندی و مهندسی مکانیک از دانشگاه جرج واشنگتن دارد از دیگر حاشیه های امروز بود. وی می گفت چون از لحاظ حقوق بین الملل توانایی دارد می تواند از نظر قانونی 5+1 را محکوم کند.

کاندیدایی با معاون اولی ابوترابی

یک کاندیدا با معاون اولی ابوترابی هم ثبت نام کرد. این فرد که علی اصغز قدیمی فر نام داشت گفت برای کاندیدا شدن با دوستانم مشورت کردم. مهمترین دغدغه این کاندیدا رابطه ایران و آمریکا بود که قصد داشت این رابطه را بهبود ببخشد.

در صورت رد صلاحیت به قانون تمکین نمی کنم

فرد مسنی به نام علی اکبر نجومی رضایی که لیسانس مکانیک داشت هم با شعار " پیشرفت اقتصادی" ثبت نام کرد. این کاندیدا به خبرنگاران گفت: در صورت رد صلاحیت به نظر شورای نگهبان تمکین نمی کنم.

افشاگری یک کاندیدا

یک پزشک عمومی هم برای ثبت نام به وزرات کشور آمد. وی هدف از ثبت نامش در این انتخابات را صحبت کردن در حوزه سلامت خواند و گفت: آمده ام بگویم خطاهای درمانی سومین عامل مرگ و میر در کشور است.

هدف جوان ترین کاندیدای امروز از ثبت نام

امروز همچنین یک دانشجوی مهندسی صنایع هم ثبت نام کرد.این کاندیدا جوان که متولد 1370 بود در مورد هدفش از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: اقتصاد کشور خیلی فلجه ، آمدم وضعیت جوانان را سامان ببخشم.

وی در پاسخ به این سوال که فکر نمی کنید تجربه ندارید و برای رفع مشکلات مناسب نیستید، گفت: من قصد دارم چند سال دیگر که تجربه پیدا کردم به طور جدی وارد انتخابات شوم به همین دلیل الان فقط برای تجربه ثبت نام آمده ام.

دکترای معادل بخاطر نوشتن کتاب هایی که چاپ نشده

امروز یک کاندیدای شیرازی هم داشتیم. وی که به ادعای خودش حزب رهپویان انقلاب و مبارزه با جهل جهانی را نشکیل داده است در مورد مدرک تحصیلی اش گفت: من مدرک معادل دکترای مدیریت اسلامی را دارم.

وی در پاسخ به این سوال که مدرک معادل یعنی چه و در ازای چه چیز مدرک گرفته ای گفت: تاکنون سه تا کتاب سیاسی نوشته ام به همین دلیل مدرک گرفته ام.

این دکتر معادل در پاسخ به این سوال که نام کتابتان چیست گفت: کتاب هایم هنوز چاپ نشده و دنبال یک ناشر معتبر و موفق می گردم تا کتابم را در ایران و جهان منتشر کند.

کاندیدایی که طرح هایش را تقدیم قالیباف کرد/جامعه کشش من را ندارد

زمانیکه خبرنگاران مشغول مخابره کردن خبرهایشان بودند یک کاندیدای جوانی پشت تربون آمد و گفت: من امروز آمدم برای ثبت نام اما می دانم جامعه کشش من را ندارد ولی 5 طرح دارم که می خواهم پیشکش قالیباف یا هرکسی که رئیس جمهور می شود بکنم.

وی با بیان اینکه فوق لیسانس مکانیک دارد قول داد: من اگر رئیس جمهور شوم حتما یک کار مکانیکی برای مردم انجام می دهم اما احمدی نژاد که مهندس ترافیک بود چه کاری برای ترافیک انجام داد؟

وی در مورد طرحش برای بیکاری گفت: اگر اضافه کاری شاغلان را به بیکاران بدهیم مشکل بیکاری حل می شود.

رئیس جمهور آتش نشان با معاون اولی عارف

احمد جعفری مدیر آتش نشانی بندر انزلی هم امروز با اعضای کابینه اش به وزارت کشور آمد! وی گفت: عارف را معاون اول، منوچهر متکی مشاور، مصحلی وزیر اطلاعات، صالحی وزیر خارجه ، نجار وزیر کشور ، مرضیه دستجردی وزیر بهداشت، اژه ای وزیر دادگستری و دریادار سیاری را وزیر دفاع خواهم کرد.

وی رفع تبعیض میان قشر فقیر و غنی را از اهدافش نام برد و گفت: می خواهم اسرائیل را با خاک یکسان کنم و رمز حمله به حیفا را هم آماده کردم در صورت دستور رهبری چهار صبح با رمز عملیان محمد رسول الله حمله می کنیم.

حضور اوباما در کابینه یک کاندیدا

یک کاندیدا هم برای اینکه صاحب شغل شود امروز برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد. هادی سلطانی گفت: آمدم اول برای خودم کار ایجاد کنم و بعد از آن برای مردم و جوانان.

وی که فوق لیسانس مکانیک از دانشگاه اراک داشت گفت: 5 برنامه در زمینه های اشتغال، آلودگی هوا، تراقیک، دوری از خام فروشی نفت و فرهنگ استفاده صحیح از گاز دارم.

وی در مورد کابینه اش گفت: هاشمی را رئیس تقریب مذاهب و قالیباف را معاون اجرایی خودم خواهم کرد. در عین حال این کاندیدای بیکار تاکید کرد: از هرکسی حتی اوباما نیز در کابینه ام استفاده می کنم.

ثبت نام کاندیدایی از نسل چرچیل و ژنرال دوگل

محمد شریفیان فوق لیسانس اقتصاد ساکن فردیس کرج که ادعا می کرد با ژنرال دوگل و چرچیل دیدار داشته است هم ثبت نام کرد. وی با بیان اینکه 1850 رای دارم گفت: 550 رای من از چابهار است.

اما بازهم کاتدیداهای خانم با هم وارد وزارت کشور شدند و آمار داوطلبان زن را به عدد 5 رساندند. یکی از این داوطلبان 49 ساله متخصص بیهوشی و عضو دانشگاه علوم پزشکی تهران و دیگری فاطمه محبی نسب 39 ساله کارشناس مامایی بود.

ثبت نام همزمان چهارمين و پنجمين كانديداي زن از بيمارستان

خانمی که متخصص بیهوشی بود در مورد رد صلاحیت شدنش گفت: سوابق سیاسی الزاما کار سیاسی نیست و در صورت رد صلاحیت شدنم باید باید دلایل آنرا بدانم.

فاطمه محبی هم که خود را جزء رجل سیاسی می دانست، می گفت: 12 سال عضو شاخه زنان حزب موتلفه بودم بنابراین جزء رجل سیاسی هستم و برای خدمت به مردم و بویژه زنان آمدم.

وی به بانوان قول داد که اگر رئیس جمهور شد هزینه های زایمان را رایگان خواهد کرد.

ثبت نام يك كانديداي كانادايي

يك ايراني مقيم كانادا كه 8 سال است در اين كشور زندگي مي كند براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري به ايران آمده بود، در ابتداي ورود به مشهد مقدس رفت و بعد چمدان به دست براي ثبت نام به وزارت كشور آمد. مهدي اژدري که با شعار صلح دوستي و تشكيل دولت آمده بود، گفت: براي اين آمدم ثبت نام كه اينجا كسي به كراوات گير نمي دهد و راحت مي توان با كراوات رفت و آمد كرد.

رئيس اورژانس هم آمد

در آخرين ساعت مهلت ثبت نام روز سوم علم داري رئيس اسبق اورژانس كشور و مشاور عالي سازمان پدافند غيرعامل كشور هم به وزارت كشور آمد. وي با بيان اهدافش از كانديداتوري گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي را احيا مي كنم البته با نگاه جديد بر علوم انساني و رويكرد مقام معظم رهبري و مبتني بر مهندسي فرهنگي كشور و اقتصاد مقاومتي.

وي در پاسخ به اين سوال كه برنامه هايتان براي چهار سال اداره كشور چيست؟ گفت: برنامه هايم را لو نمي دهم و مي خواهم براي مناظره ها بگذارم.

اين كانديداي رياست جمهوري با بيان اينكه موفقيت هايم را در اورژانس مديون رسانه ها هستم گفت: بيش از 50 هزار خبرنگار در اورژانس با من در ارتباط بودند!

با ثبت نام رئيس اورژانس پارل ثبت نام كنندگان ستاد مديريت بحران دولت آينده تكميل شد. تاكنون دو پرستار ، يك رئيس سازمان امداد و نجات ،‌يك مدير هلال احمر،‌يك متخصص بيهوشي ، يك ماما ، يك پزشك عمومي و رئيس اور‍ژانس براي حل بحران هاي كنوني كشور در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرده اند.

بنابراين گزارش سومين روز نام نويسي داوطلبان يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با ثبت نام 99 داوطلب به پايان رسيد.