اعتماد مردم به روحانیت مهمترین پشتوانه انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی قبل از ظهر پنج‌شنبه در گردهمایی ائمه جماعات مساجد استان قم که در سالن اجتماعات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد به تبیین نقش عظیم روحانیت شیعه در طول تاریخ و پاسداری از مکتب تشیع پرداخت.

وی با اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب شیعه گفت: سراسر تاریخ شیعه پر از محرومیت، فشار و کشتار مردم و علمای توسط حکام جور بوده است و در این میان روحانیت توانست مکتب شیعه را که همان اسلام ناب محمدی است حفظ کند.

حجت الاسلام مروی افزود: اهل بیت(ع) همواره مردم را به بزرگان و علمای شیعه ارجاع می‌دادند و این مسئله هر چقدر به زمان غیبت نزدیک تر می‌شد بیشتر بود و این اصالت دادن به علما توسط امامان معصوم(ع) نشان دهنده عظمت معنوی و علمی آنها است.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری زمان شناسی را ویژگی دیگر علما و روحانیت شیعه در طول تاریخ دانست و افزود: علمای بزرگ هرچقدر هم از مراتب علمی برخوردار بودند ولی از مسائل روز جامعه و مردم بی خبر نبودند و به مسائل و مشکلات روزمره رسیدگی می‌کردند.

حجت الاسلام مروی اعتماد مردم به روحانیت و علمای شیعه را مهمترین پشتوانه نظام و انقلاب دانست و تاکید کرد: در طول تاریخ تشیع از ابتدای زمان غیبت امام عصر(ع) تاکنون هر زمان دشمنان خواستند که مکتب شیعه را از بین ببرند علمای شیعه جلوی آنان ایستاده و ازمذهب حقه پاسداری کرده اند.

وی ادامه داد: دشمنان همواره در صدد از بین بردن این مانع بزرگ از سر راه بوده اند که با اعتماد مردم به روحانیت تاکنون نتوانسته اند موفق شوند.

حمايت رهبر انقلاب از دولت‌ها تا زماني است كه در مسیر انقلاب و آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی باشند

سخنران این همایش افزود: امروز گستره روحانیت شیعه که سمبل آن ولی فقیه است تمام دنیاست و این به برکت نظام انقلاب اسلامی است و هم اکنون نیز روحانیت شیعه و ولی فقیه مهم ترین چالش دنیای استکبار است.

حجت الاسلام مروی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: امروزه دشمن به دنبال این است که تحلیل‌ها و مواضع رهبری را تخریب و مخدوش کند و جایگاه ایشان را در میان مردم تضعیف نمایند تا بتوانند به خیال خود ضربه‌ای به نظام و انقلاب اسلامی واردسازند.

وی با اشاره به حمایت‌های رهبری از دولت‌ها در طول انفلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری همواره سیاستشان بر این بوده که از تمام دولت‌ها حمایت کنند؛ البته از طرفی این حمایت‌های رهبری تا موقعی است که دولت در مسیر انقلاب و آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی باشد.

به گزارش مركز خبر حوزه، حجت الاسلام مروی تاکید کرد: خلق یک حماسه سیاسی توسط مردم باعث شکست طرح های دشمن می شود و این وظیفه همه مردم مخصوصا روحانیت است تا مردم را با این موضوع مهم آشنا سازند.