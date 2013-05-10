اردوي تيم ملي تنيس روي ميز ناشنوايان و پيوند اعضای مردان و زنان کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوي تيم ملي تنيس روي ميز ناشنوايان و پيوند اعضاء مردان و زنان کشور از شامگاه پنج شنبه و با حضور ملي پوشان در خانه تنيس روي ميز كردستان در سنندج آغاز شد.

سرمربي تيم ملي تنيس روي ميز ناشنوايان و پيوند اعضاء مردان و زنان کشور با اشاره به اينکه اين اردو تا 25 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت گفت: اين دومين اردوي تيم ملي تنيس روي ميز پيوند اعضا برای اعزام به مسابقات جهاني است و با توجه به ظرفيت هاي كردستان تصميم بر اين شد تا اين اردو در سنندج برگزار شود.

جميل لطف الله نسبي افزود: در اين اردو كه با حضور شش ورزشكار از استانهاي مختلف كشور برگزار مي شود در نهايت افراد منتخب راهي مسابقات جهاني مي شوند.

وي يادآور شد: مسابقات جهاني پيوند اعضاء در دوربان آفريقاي جنوبي و مسابقات المپيک ناشنوايان در نيمه اول مرداد ماه سال جاري در بلغارستان برگزار مي شود.

سرمربي تيم ملي تنيس روي ميز ناشنوايان و پيوند اعضا كشور در پايان عنوان كرد: خوشبختانه در مرحله اول اردو تمرينات خوبي را داشتيم و انتظار مي رود كه در طول پنج روز اردو در استان كردستان نيز بتوانيم به خوبي تمرينات پيش بيني شده را انجام دهيم تا تيم با آمادگي كامل راهي مسابقات بين المللي و جهاني شود.