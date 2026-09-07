۱۶ تن آرد احتکاری در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: مأموران پلیس کرمانشاه پس از دریافت گزارشی درباره فعالیت یک سوله محل احتکار کالا در محور کرمانشاه - کامیاران، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل مورد نظر را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، بازرسی از این سوله را انجام دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: در جریان بازرسی صورتگرفته، ۴۰۰ کیسه آرد احتکاری به وزن ۱۶ هزار کیلوگرم کشف شد.
وی ارزش آردهای احتکاری کشفشده را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این محموله در جریان اقدامات پلیسی از محل احتکار خارج و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شد.
سرهنگ یاری خاطرنشان کرد: در همین راستا پروندهای تشکیل شده و آردهای احتکاری کشفشده پس از هماهنگی با اداره تعزیرات، برای تعیین تکلیف و اقدامات قانونی به اداره غله تحویل داده خواهد شد.
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