۴ تن چوب بلوط فاقد مجوز در گیلانغرب توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران کلانتری مرکزی گیلانغرب هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر، خودرو را متوقف کردند.

مأموران پس از توقف کامیون و انجام بازرسی‌های لازم، موفق به کشف ۴ تن چوب درختان بلوط فاقد مجوز شدند.

ارزش محموله چوب کشف‌شده یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

در همین راستا، پرونده‌ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل شده و اقدامات قانونی در خصوص این محموله در حال انجام است.

مأموران انتظامی گیلانغرب این محموله را در جریان گشت‌زنی و بازرسی از کامیون شناسایی و توقیف کردند و موضوع برای طی مراحل قانونی تحت رسیدگی قرار دارد.