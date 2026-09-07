۴ تن چوب بلوط فاقد مجوز در گیلانغرب توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران کلانتری مرکزی گیلانغرب هنگام گشتزنی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر، خودرو را متوقف کردند.
مأموران پس از توقف کامیون و انجام بازرسیهای لازم، موفق به کشف ۴ تن چوب درختان بلوط فاقد مجوز شدند.
ارزش محموله چوب کشفشده یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
در همین راستا، پروندهای برای رسیدگی به موضوع تشکیل شده و اقدامات قانونی در خصوص این محموله در حال انجام است.
مأموران انتظامی گیلانغرب این محموله را در جریان گشتزنی و بازرسی از کامیون شناسایی و توقیف کردند و موضوع برای طی مراحل قانونی تحت رسیدگی قرار دارد.
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