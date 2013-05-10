نمازگزاران زنجان هتک حرمت صحابه پیامبر اکرم (ص)محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز (جمعه) مردم ولایی و همیشه در صحنه زنجان با محکوم کردن هتک حرکت صحابه پیامبر اکرم (ص)، در راهپیمایی شرکت کرده و اقدام عناصر وهابی گروهک تروریستی موسوم به ارتش آزاد سوریه را که با حمله به مرقد مطهر "حجربن‌عدی" و تخریب ضریح و نبش قبر آن صحابی، بار دیگر به مقدسات دین اسلام توهین کرده بودند را محکوم کردند.



این واقعه دردناک که دل همه مسلمانان را به درد آورده بود، موجب شد تا مردم زنجان همگام با سایر شهرهای ایران، بار دیگر به این اقدام دشمنان اسلام اعتراض کرده و با برپایی راهپیمایی، آن‌را محکوم کنند که مردم زنجان در این راهپیمایی ضمن اعلام اعتراض و خشم خود علیه این‌گونه اقدامات وقیحانه، هم‌پای مسلمانان و آزادگان در سایر بلاد اسلامی و دیگر نقاط جهان، دست به تظاهرات و اعتراض زدند.



مردم استان زنجان در این راهپیمایی، هم‌صدا با سایر مسلمانان و آزادگان جهان، علیه طرح‌های توطئه‌آمیز، پلید و مزدورانه مثلث شوم استکبار جهانی یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در اهانت و تخریب اماکن مقدس و مراکز زیارتی دینی توسط سلفی‌های وهابی و حملات وحشیانه صهیونیست‌های جنایت‌پیشه به جبهه مقاومت اسلامی، شعار توحیدی "لااله‌الا‌الله، محمد رسول‌الله" را سر دادند.