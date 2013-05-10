به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یور در خطبه های امروز نمازجمعه ساری اظهار دا شت: انسان یک موجود اجتماعی و مدنی بوده و بر پایه تربیت اجتماعی زندگی می کند.
وی افزود: در جامعه اسلامی و دینی باید به تربیت اجتماعی و اخلاقی توجه شود و صفات ارزشی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه دینی حاکم باشد.
امام جمعه موقت مرکز استان با اعلام اینکه جامعه ای که در آن گرفتاری اقتصادی و فقر وجود داشته باشد، دچار گرفتاری بزرگی خواهد شد، افزود: فقر یک پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی است.
یوسف پور با بیان اینکه سلامت جامعه مومنان بر پایه اصل رهبری و ولایت استوار است، گفت: پیوند بین این دو تبعیت از راه ولایت و رهبری بوده و همه مومنان باید بر محور رهبری گام بر دارند.
وی با تبریک میلاد امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب گفت: ماه رجب، شوال و رمضان فصل انسان سازی بوده و عبودیت و بندگی انسانها در این سه ماه رقم خواهد خورد.
مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، گفت: مردم در انتخاب نماینده شهر و روستا خود فرد شایسته و صالح را انتخاب کنند.
یوسف پور افزود: انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از جایگاه خاصی برخوردار بوده چرا که انتخاب فرد دوم کشور است و می خواهد فکر، فرهنگ و جامعه را هدایت کند.
وی با بیان اینکه همه دشمنان در تلاش هستند تا حضور مردم را در صحنه انتخابات کمرنگ جلوه دهند، گفت: مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوق های اخذ رای در روز 24 خرداد توطئه های شوم دشمن را منکوب کنند.
یوسف پور افزود: رئیس جمهوری را که انتخاب می کنید، در تقوا، تدین، تقوا، تدبیر و مدیریت باید از جایگاه بالایی برخورداربوده و مصداق عالی رجل سیاسی باشد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی، اظهار داشت: انتخابات خلق حماسه سیاسی بود و مردم با حضور حماسی، خلق حماسه سیاسی باشند.
وی گفت: قانون باید در انتخابات فصل و خطاب قرار گیرد تا حمسه سیاسی تحقق پیدا کند.
یوسف پور بیان داشت: بدون رعایت ادب واخلاق و تقوا نه حماسه سیاسی تحقق پیدا می کند و نه فرد اصلح انتخاب می شود.
حجت الاسلام یوسف پور خواستار شد:
نامزدها از بداخلاقی انتخاباتی پرهیز کنند/ مردم بهترین خالقان حماسه سیاسی
ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ساری با اشاره به اینکه مردم بهترین خالقان حماسه سیاسی در کشور هستند، از نامزدها خواست تا از بداخلاقی انتخاباتی پرهیز کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یور در خطبه های امروز نمازجمعه ساری اظهار دا شت: انسان یک موجود اجتماعی و مدنی بوده و بر پایه تربیت اجتماعی زندگی می کند.
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