نامزدها از بداخلاقی انتخاباتی پرهیز کنند/ مردم بهترین خالقان حماسه سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یور در خطبه های امروز نمازجمعه ساری اظهار دا شت: انسان یک موجود اجتماعی و مدنی بوده و بر پایه تربیت اجتماعی زندگی می کند.



وی افزود: در جامعه اسلامی و دینی باید به تربیت اجتماعی و اخلاقی توجه شود و صفات ارزشی، اجتماعی و اخلاقی در جامعه دینی حاکم باشد.



امام جمعه موقت مرکز استان با اعلام اینکه جامعه ای که در آن گرفتاری اقتصادی و فقر وجود داشته باشد، دچار گرفتاری بزرگی خواهد شد، افزود: فقر یک پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی است.



یوسف پور با بیان اینکه سلامت جامعه مومنان بر پایه اصل رهبری و ولایت استوار است، گفت: پیوند بین این دو تبعیت از راه ولایت و رهبری بوده و همه مومنان باید بر محور رهبری گام بر دارند.



وی با تبریک میلاد امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب گفت: ماه رجب، شوال و رمضان فصل انسان سازی بوده و عبودیت و بندگی انسانها در این سه ماه رقم خواهد خورد.



مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، گفت: مردم در انتخاب نماینده شهر و روستا خود فرد شایسته و صالح را انتخاب کنند.



یوسف پور افزود: انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از جایگاه خاصی برخوردار بوده چرا که انتخاب فرد دوم کشور است و می خواهد فکر، فرهنگ و جامعه را هدایت کند.



وی با بیان اینکه همه دشمنان در تلاش هستند تا حضور مردم را در صحنه انتخابات کمرنگ جلوه دهند، گفت: مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوق های اخذ رای در روز 24 خرداد توطئه های شوم دشمن را منکوب کنند.



یوسف پور افزود: رئیس جمهوری را که انتخاب می کنید، در تقوا، تدین، تقوا، تدبیر و مدیریت باید از جایگاه بالایی برخورداربوده و مصداق عالی رجل سیاسی باشد.



وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی، اظهار داشت: انتخابات خلق حماسه سیاسی بود و مردم با حضور حماسی، خلق حماسه سیاسی باشند.



وی گفت: قانون باید در انتخابات فصل و خطاب قرار گیرد تا حمسه سیاسی تحقق پیدا کند.



یوسف پور بیان داشت: بدون رعایت ادب واخلاق و تقوا نه حماسه سیاسی تحقق پیدا می کند و نه فرد اصلح انتخاب می شود.