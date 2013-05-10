اردبیل به مقام قهرمان مینی گلف بانون کشور دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که عصر جمعه در اردبیل خاتمه یافت، تیم نمین سرامیک اردبیل با کسب رتبه های اول تا سوم بخش انفرادی و نیز مقام اول تیمی در بین هشت استان کشور به قهرمانی رسید.

در پایان این رقابت ها زهرا حسینی از تیم نمین سرامیک اول شد و سیما صوراناری و سیما شاه محمدی از همین تیم عناوین دوم و سوم کشوری را کسب کردند.

همچنین در نتایج تیمی نیز تیم نمین سرامیک اردبیل به مقام اول و قهرمانی دست یافت و تیم های هیئت گلف اردبیل به عنوان تیم دیگر استان حاضر در رقابت ها و منتخب استان همدان به ترتیب دوم و سوم شدند.

پیش از این رفابت ها، گلف بازان استان اردبیل در رقابت های قهرمانی مینی گلف مردان کشور نیز در هر دو بخش تیمی و انفرادی موفق به کسب مقام اول شده بودند.

در پایان رقابت های مردان که دو روز پیش خاتمه یافت، در بخش تیمی مردان تیم نمین سرامیک استان اردبیل و در بخش انفرادی طاها مولایی از همین تیم مقام قهرمانی این دوره از رقابت های کشوری را کسب کردند.

در بخش تیمی پس از تیم اردبیل تیم های لرستان و همدان رتبه های دوم و سوم را کسب کردند و در بخش انفرادی نیز علی سپهوند از استان لرستان دوم شد و علی نصیرزاده از تیم هیئت گلف اردبیل به عنوان یکی از تیم های شرکت کننده از این استان در رتبه سوم ایستاد.

به گفته رئیس هیئت گلف استان اردبیل در این رقابت های کشوری هشت تیم از استان های همدان، کرمان، کرمانشاه، خراسان رضوی، زنجان، گلستان و اردبیل (دو تیم) حضور داشتند.

سیف الله آقاجانی عصر امروز در حاشیه این رقابت ها و در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بیش از 25 گلف باز برتر کشور در این رقابت ها متذکر شد: این رقابت ها با احتساب دور تمرینی و رقابت های اصلی سه روز طول کشید.

وی برگزاری رقابت های بانوان را در 9 راند عنوان کرد و بیان داشت: در این بخش نیز هشت تیم از هفت استان کشور و در قالب دو تیم از استان اردبیل برگزار شد.