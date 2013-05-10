به گزارش خبرنگار مهر، محسن رفیقدوست عصر روز جمعه 20 اردیبهشت با حضور در غرفه انتشارات سوره مهر و در جمع خبرنگاران به برخی سئوالات آنها درباره کتاب خاطرات خود پاسخ داد.

ر فیقدوست با اشاره به متن خاطراتش و تازگی بسیای از اطلاعات ارائه شده در آن گفت: ماموریت من در سال‌های جنگ اقتضاء می‌کرد که در بسیاری از موارد اطلاعات و شرحی درباره فعالیت‌هایمان ارائه نکنیم؛ تا جایی که در سال‌های پس از دفاع مقدس وقتی محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه درباره برخی از این موضوعات و شیوه‌های تامین سلاح برای جنگ از من سئوالاتی پرسید، اذعان کرد: اگر می‌دانستم به این شیوه برای من سلاح تهیه می‌کردی، من آن عملیات را کنسل می‌کردم.

وی افزود: برای 95 درصد همکاران من در سپاه پاسداران این خاطرات تازه بود و حتی معاون من که امروز رئیس مجلس است، می‌گفت بسیاری از این مسائل را در زمان جنگ نمی‌دانستم و اطلاعی از آنها ندارم. من امیدوارم در کتاب دومم هم که شامل مرور خاطرات من در دهه دوم انقلاب اسلامی است نیز اطلاعات این چنینی به مخاطبانم ارائه کنم.

رفیقدوست ادامه داد: تا پیش از این رسم بود که تاریخ را برای ما می‌نوشتند ولی در این کتاب برای اولین بار ما خودمان تاریخمان را نوشتیم. البته باید اذعان کنم که برخی از اطلاعات این کتاب نیز هنوز قابلیت گفته شدن نداشت و پس از بررسی قبل از چاپ از متن کتاب حذف شد.

وی گفت: آنچه در متن کتاب آمده باید امروز گفته می‌شد. من تاکید دارم که در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بحث نظامی به اندازه‌ای وابسته بودیم که اگر این وابستگی در سال‌های پس از انقلاب حفظ می‌شد امروز ما انقلاب را از دست داده بودیم. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب هم شاید به خاطر برخی سیاست‌های غلط در موضوعات اقتصادی و سیاسی عقب رفتیم اما در بعد نظامی و در همه زمینه‌های مرتبط با آن جز تولید سلاح اتمی به خودکفایی رسیدیم.

وی با تاکید بر اینکه ناگفته‌های دیگری هم از جنگ دارد که روزی آنها را مکتوب خواهد کرد، تاکید کرد: جنگ و روایت آن برای من منسجم‌تر از روایت از انقلاب اسلامی بود. انقلاب صحنه‌ای بود که در همه کشور گسترده شده بود و روایت‌های زیادی هم از آن شده که البته همه درست است، اما در بحث روایت از جنگ عرصه محدودتر است و برای من گفتن از تاریخ راحت‌تر است.