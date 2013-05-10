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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۰۶

دقایقی قبل؛

2 زمين لرزه پياپي بجنورد در خراسان شمالی را لرزاند

2 زمين لرزه پياپي بجنورد در خراسان شمالی را لرزاند

بجنورد - خبرگزاری مهر: دو زمین لرزه پياپي به بزرگي 3.1 و 4.2 ريشتر دقايقي قبل بجنورد مركز خراسان شمالي را تکان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری قوچان وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمين لرزه‌اي به بزرگي 3.1 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 20 و 14 دقيقه و 53 ثانیه زمين لرزه ديگر به بزرگي 4.2 ريشتر ساعت 20 و 25 دقيقه و شش ثانیه جمعه شب بجنورد، مركز خراسان شمالي را لرزاند.

برپايه اين خبر مركز زمين لرزه نخست در عمق 13 کیلومتری و دومین زلزله در عمق 5 کیلومتری سطح زمین و در حوالي بجنورد گزارش شده است.

خراسان شمالي از كانون هاي زمين لرزه در كشور به شمار مي‌آيد.

تاكنون خبري از ميزان خسارات يا تلفات اين دو زمين لرزه گزارش نشده است.

کد مطلب 2051645

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