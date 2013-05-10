3 زمين لرزه بالاي 3 ريشتر بجنورد مركز خراسان شمالي را لرزاند

عليرضا مهراب در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: شامگاه جمعه 20 ارديبهشت ماه دو زمین لرزه پياپي به بزرگي 3.1 و 4.2 ريشتر بجنورد؛ مركز خراسان شمالي را تکان داد.

وي اظهار داشت: جمعه شب ابتدا زمين لرزه‌اي به بزرگي 3.1 درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت 20 و 14 دقيقه و 53 ثانیه و سپس زلزله ديگري به بزرگي 4.2 ريشتر ساعت 20 و 25 دقيقه و شش ثانیه حوالي بجنورد را لرزاند.

مهراب تصريح كرد: مركز سطحي اين دو زمين لرزه در حوالي بجنورد، با مختصات جغرافیایی 37.43 عرض شمالی و 57.38 طول شرقی به ثبت رسيده است.

به گفته وي مركز زمين لرزه نخست در عمق 13 کیلومتری و دومین زلزله در عمق پنج کیلومتری سطح زمین ثبت شده است.

اين مسئول اظهار داشت: 10 روز پيش نيز زمين لرزه‌اي به بزرگي 3.9 مقياس دروني ريشتر صبح سه شنبه 10 ارديبهشت بجنورد، مركز خراسان شمالي را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالي از كانون هاي زمين لرزه در كشور به شمار مي‌آيد و شهرستان بجنورد نيز در سال 1375 زلزله ویرانگری را تجربه كرده است.

تاكنون خبري از ميزان خسارات يا تلفات دو زمين لرزه جمعه شب بجنورد گزارش نشده اما وقوع اين دو زمين لرزه سبب ترس و وحشت اهالي اين شهر شده و در حال حاضر بسياري از مردم بجنورد به داخل خيابان ها و پارك ها رفته اند.