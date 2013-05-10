  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۵۵

میرشاد ماجدی:

قلعه نویی از شکست مقابل داماش ناراحت بود/ فوتبال حرفه‌ای پول حرفه‌ای می‌خواهد

قلعه نویی از شکست مقابل داماش ناراحت بود/ فوتبال حرفه‌ای پول حرفه‌ای می‌خواهد

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص حضور پیدا نکردن امیر قلعه نویی در جشن قهرمانی این تیم ابراز بی اطلاعی کرد در عین حال گفت سرمربی استقلال از شکست این تیم مقابل داماش ناراحت بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال عصر جمعه با وجود شکست 2 بر یک مقابل داماش در ورزشگاه آزادی جام قهرمانی را بالای سر برد.

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص غیبت سرمربی استقلال در جشن قهرمانی این تیم اظهار داشت: فکر می‌کنم آقای قلعه نویی مصلحت دیدند که در جشن شرکت نکنند و من به خودم اجازه ندادم از ایشان علت این امر را بپرسم.

وی با بیان اینکه سرمربی استقلال از شکست برابر داماش خیلی ناراحت بود، اظهار داشت: آقای قلعه نویی بسیار از این شکست ناراحت بودند و به نظر من هر بازیکنی که در استقلال بازی می‎کند باید جاه و جلال باشگاه را در نظر بگیرد.

ماجدی در ادامه گفت: فوتبال ما حرفه ای است اما پول حرفه ای در آن تزریق نمی شود. شب عید بازیکنان استقلال پولی دریافت نکردند حال آنکه تمامی باشگاه‌ها حق و حقوق خود را دریافت کردند. آرزو می‌کنم مشکلات مالی حل شود چون تا به همین جا هم با حداقل‌ها به حداکثرها دست پیدا کرده ایم.

کد مطلب 2051668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها