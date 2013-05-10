به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال عصر جمعه با وجود شکست 2 بر یک مقابل داماش در ورزشگاه آزادی جام قهرمانی را بالای سر برد.

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص غیبت سرمربی استقلال در جشن قهرمانی این تیم اظهار داشت: فکر می‌کنم آقای قلعه نویی مصلحت دیدند که در جشن شرکت نکنند و من به خودم اجازه ندادم از ایشان علت این امر را بپرسم.

وی با بیان اینکه سرمربی استقلال از شکست برابر داماش خیلی ناراحت بود، اظهار داشت: آقای قلعه نویی بسیار از این شکست ناراحت بودند و به نظر من هر بازیکنی که در استقلال بازی می‎کند باید جاه و جلال باشگاه را در نظر بگیرد.

ماجدی در ادامه گفت: فوتبال ما حرفه ای است اما پول حرفه ای در آن تزریق نمی شود. شب عید بازیکنان استقلال پولی دریافت نکردند حال آنکه تمامی باشگاه‌ها حق و حقوق خود را دریافت کردند. آرزو می‌کنم مشکلات مالی حل شود چون تا به همین جا هم با حداقل‌ها به حداکثرها دست پیدا کرده ایم.