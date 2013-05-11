۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

سرلشگر صفوی:

تضعيف شوراي نگهبان امروز يکي از ترفندهای دشمنان است

دستيار و مشاورعالي فرماندهي معظم کل قوا در همايش بزرگداشت آيت الله ملاهاشم جنتي گفت: امروز يکي از ترفندهاي دشمنان، تضعيف شوراي نگهبان است و مردم بايستي بدانند تصميمات شوراي نگهبان منطبق بر شرع اسلام و برابر قانون اساسي است و مخالفان آن مخالف اسلام و قانون اساسي هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر سردارسرلشکر پاسدار دکتر صفوي ،دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا در همايش بزرگداشت آيت الله ملاهاشم جنتي و 90شهيد محله لادان  با تشريح شرائط حاکم در جنگ تحميلي عليه ملت ايران ، گفت: در زمان دفاع مقدس ، دشمنان ملت ايران  ،جنگ جهاني را عليه  جمهوري اسلامي ايران راه اندازي کردند. کشورهايي  که در جنگ جهاني دوم ، با هم دشمن بودند ، در اين جنگ با هم همراه شدند . هم اکنون نيز در زمان فعلي نوع جنگ تغيير کرده و دشمنان با  محوريت آمريکا ، با وارد کردن فشارهاي سياسي و اقتصادي و تحريم ها ،جنگ جديد عليه ملت ايران شکل داده اند.

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا ،با اشاره به نامگذاري سالجاري به عنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي ازسوي رهبر معظم انقلاب اسلامي اظهار کرد: در حضور حداکثري ، مردم  بايستي چشم ها و گوش ها يشان به رهنمودهاي مقام معظم رهبري باشد.مردم اگر نمي  توانند اصلح را تشخيص دهند ، براي انتخاب به علما و اهل فن مراجعه کنند و تحقيق کنند که کدام يک از افراد بيشتر مي تواند براي کشور مفيد باشد.

مشاور عالي رهبر معظم انقلاب اسلامي اظهارکرد: امروز از نظر سياسي در يک نقطه عطف  راهبردي قرار گرفته ايم  و از همين رو بايد انسانهايي سالم، درست و کارآمد را انتخاب کنيم.

وي تصريح کرد: امروز رهبري حکيم، فرزانه، مدير و مدبر و  دورانديش و از سوي ديگر شوراي نگهبان با تقوا و تيزهوش بر امور نظارت دارند.

مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامي تاکيد کرد: اين پيروزي به تصميم ملت ايران بستگي دارد و در اين حماسه آفريني جوانان محوريت اصلي را به عهده دارند.
تصميمات شوراي نگهبان  منطبق بر شرع اسلام و برابر قانون  اساسي است

وي افزود: امروز يکي از ترفندهاي دشمنان ، تضعيف شوراي نگهبان است و مردم بايستي بدانند   تصميمات شوراي نگهبان  منطبق بر شرع اسلام و برابر قانون  اساسي است و مخالفين آن مخالف اسلام و قانون اساسي هستند.

وي ادامه داد: امروز وضعيت پيراموني ما در منطقه بر خلاف دوران دفاع مقدس به نفع نظام اسلامي تغيير کرده است و عوامل پيروزي در دفاع مقدس مي تواند عوامل پيروزي در حماسه سياسي و اقتصادي باشد.

