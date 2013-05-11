به گزارش خبرگزاري مهر، تمرین عصر امروز شنبه تیم فوتبال استقلال پس از شکست مقابل داماش گیلان، از ساعت 17:30 دقیقه و با حضور 30 تماشاگر در حالی در زمین شماره 2 آزادی برگزار شد که فرهاد مجیدی تنها غایب تمرین امروز استقلال بود. مجتبی جباری هم زودتر از سایر بازیکنان خود را به محل برگزاری تمرین رساند.

برخلاف روز پیش از دیدار مقابل داماش گیلان که تماشاگر زیادی در تمرین استقلال حضور داشتند، استقبال آنچنانی از تمرین امروز استقلال نشد. سیدمهدی رحمتی هم در این تمرین به طور اختصاصی با حمید بابازاده به تمرین پرداخت.

جواد نکونام، علی حمودی و میثم بائو به طور انفرادی و زیر نظر مربی بدنساز تیم تمرین کردند. همزمان با تمرین استقلال تهران، اعضای تیم کشتی نوجوانان فرنگی ایران نیز در کنار بازیکنان استقلال و در پیست دور زمین به تمرین مشغول بودند. امیرحسین صادقی و مجتبی جباری قبل از شروع تمرین چند دقیقه‌ای به طور اختصاصی با امیر قلعه‌نویی گفتگو کردند.

همچنین در ابتدای تمرین امیر قلعه‌نویی بازیکنان را جمع کرده و حدود 10 دقیقه با آنان صحبت کرد. پس از صحبت‌های قلعه‌نویی بازیکنانی که روز گذشته مقابل داماش گیلان به طور کامل به میدان رفته بودند، پس از 15 دقیقه تمرین ورزشگاه را ترک کردند ولی سایر بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی تمرین کردند.

آنها در نیمی از زمین در قالب دو تیم آبی و نارنجی یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند. امیر قلعه‌نویی پس از گذشت 15 دقیقه از تمرین، به رختکن رفت و در اواخر تمرین بازگشت.