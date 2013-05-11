تحریم شرکت تایوانی به خاطر رابطه با کره شمالی/ پهلو گرفتن ناو آمریکایی در بوسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت تایوانی "تسای" و مدیر اجرایی این شرکت را به اتهام داشتن روابط تجاری با شرکت "الکس اچ تی تسای" کره شمالی و خرید و ارسال تسلیحات به ارزش صدها هزار دلار تحریم کرد.

بر این اساس موسسات آمریکایی از هرگونه معامله تجاری با این شرکت تایوانی محروم شده و دارایی این شرکت توقیف می شود.

خبر دیگر اینکه نیروی دریایی آمریکا از پهلو گرفتن ناو هواپیمابر ناو یو اس اس نیمیتز آمریکا در شهر بندری بوسان که مجهز به سلاح هسته ای بوده با هدف شرکت در رزمایش مشترک سئول و واشنگتن خبر داد.