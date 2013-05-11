به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان مهلت پنج روزه ثبت نام از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در میان داوطلبان ثبت نام کرده، 37 چهره شناخته شده از طیف های مختلف سیاسی با حضور در وزارت کشور ثبت نام کردند.

براساس این گزارش لیست اسامی چهره های سیاسی و شناخته شده به تفکیک روز ثبت نام، آخرین مسئولیت هر کاندیدا و جریان سیاسی وابسته به آن به شرح زیر است( در این گزارش اصولگرایان با رنگ قرمز، اصلاح‌طلبان با رنگ آبی، چهره های وابسته به دولت با رنگ سبز و چهره های مستقل هم با رنگ بنفش مشخص شده اند):

نام کاندیدا روز ثبت نام آخرین مسئولیت جریان سیاسی 1 صادق واعظ زاده روز اول رئیس مرکز اسلامی-ایرانی پیشرفت مستقل 2 کامران باقری لنکرانی روز اول وزیر بهداشت دولت اصولگرا 3 محمد سعیدی کیا روز اول وزیر مسکن دولت نهم مستقل 4 حسن روحانی روز اول عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح‌طلب 5 مصطفی کواکبیان روز اول نماینده مجلس هشتم اصلاح‌طلب 6 خسرو نصیرزاده روز اول دبیر مجمع متخصصین مستقل 7 حسن سبحانی روز دوم نماینده مجلس هفتم مستقل 8 محمود مظفری روز دوم رئیس سازمان هلال احمر دولت 9 محمد غرضی روز سوم وزیر پست و تلگراف دولت هاشمی مستقل 10 باقر خرازی روز سوم دبیر کل حزب الله مستقل 11 علی فلاحیان روز سوم وزیر اطلاعات دولت هاشمی مستقل 12 روح الله احمدزاده کرمانی روز سوم رئیس سازمان میراث فرهنگی دولت 13 محمدرضا عارف روز چهارم معاون اول دولت اصلاحات اصلاح طلب 14 غلامعلی حدادعادل روز چهارم نماینده مجلس نهم اصولگرا 15 اکبر اعلمی روز چهارم نماینده مجلس ششم اصلاح طلب 16 علیرضا زاکانی روز چهارم نماینده مجلس نهم اصولگرا 17 علیرضا علی احمدی روز چهارم وزیر آموزش و پرورش دولت نهم دولت 18 محسن رضایی روز چهارم دبیر مجمع تشخیص مصلحت مستقل 19 داوود احمدی نژاد روز پنجم دبیر کمیته دائمی پدافند غیر عامل اصولگرا 20 جواد اطاعت روز پنجم عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اصلاح طلب 21 محمد باقر قالیباف روز پنجم شهردار تهران اصولگرا 22 پرویز کاظمی روز پنجم وزیر رفاه دولت نهم دولت 23 محمد حسن ابوترابی فرد روز پنجم نائب رئیس مجلس نهم اصولگرا 24 علی اکبر جوانفکر روز پنجم مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد دولت 25 ابراهیم اصغرزاده روز پنجم نماینده مجلس سوم اصلاح طلب 26 ابوالحسن نواب روز پنجم رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب مستقل 27 طهماسب مظاهری روز پنجم رئیس اسبق بانک مرکزی مستقل 28 مسعود پزشکیان روز پنجم نماینده مجلس هشتم اصلاح طلب 29 علی اکبر ولایتی روز پنجم مشاور رهبری در امور بین الملل اصولگرا 30 منوچهر متکی روز پنجم وزیر امور خارجه اصولگرا 31 رامین مهمانپرست روز پنجم سخنگوی وزارت امور خارجه مستقل 32 محمد شریعتمداری روز پنجم وزیر بازرگانی دولت خاتمی اصلاح طلب 33 سعید جلیلی روز پنجم دبیر شورای عالی امنیت ملی اصولگرا 34 صادق خلیلیان روز پنجم وزیر کشاورزی دولت دهم دولت 35 محمد حسن قدیری ابیانه روز پنجم سفیر سابق ایران در مکزیک اصولگرا 36 اسفندیار رحیم مشایی روز پنجم رئیس دفتر رئیس جمهور دولت 37 علی اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح طلب 38 محمدرضا رحیمی روز پنجم معاون اول احمدی نژاد دولت