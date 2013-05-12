مدیرعامل جدید تراکتورسازی منصوب شد/ جعفری از هیات مدیره هم رفت

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی در جلسه ای که امروز یکشنبه برگزار کرد پس از بررسی شرایط این باشگاه برای حضور در فصل آینده رقابت های لیگ برتر و با توجه به کناره گیری جعفری از مدیرعاملی این باشگاه، حمید زینی زاده را به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه تراکتورسازی انتخاب کرد. در این جلسه سردار پورجمشید به عنوان رئیس هیات مدیره و دلفکار به عنوان سخنگوی هیات مدیره و نوین شهردار تبریز به عنوان عضو جدید هیات مدیره انتخاب شدند. محمدحسین جعفری هم از هیات مدیره رفت.



