بیانیه سپاه عاشورا به مناسبت کسب نایب قهرمانی تیم تراکتورسازی

به گزارش خبرگزاری مهر ، در متن این بیانیه که صبح امروز شنبه یک نسخه از آن در اختیار دفتر تبریز خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است: با درود بر روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان گلگون کفن میهن اسلامی مان ، ایران سرفراز بار دیگر در حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ، بازیکنان تیم سرفراز تراکتورسازی این فرزندان غیور آذربایجان ، در عرصه ورزش حماسه ای نو آفریدند و با تلاش های شبانه روزی توانستند با صعود به بازیهای آسیایی و کسب عنوان نایب قهرمانی ، هدیه ای ارزشمند به امت شهید پرور و ولایتمدار تقدیم نمایند.

اینجانب به نمایندگی از طرف سبزپوشان سپاه عاشورا ، ضمن عرض تبریک این پیروزی ارزشمند به تمامی دوستداران تیم تراکتورسازی ، لازم می دانم از تلاش های یکایک کسانی که در این پیروزی سهیم بوده اند از جمله بازیکنان غیرتمند ، کادر فنی تلاشگر ، مربی دلسوز آقای تونی الیویرا ، مدیر عامل جناب آقای جعفری و از هواداران متین ، پرشور و فهیم تیم تشکر نموده و آرزوی موفقیت داشته باشم و همچنین از کلیه کسانی که در طول برگزاری لیگ دوازدهم ، تیم را صمیمانه همراهی کردند ، خصوصاً امت حزب ا... آذربایجان ، هواداران ، تماشاگران و از حمایتهای دولت محترم و همچنین از فرماندهی محترم کل سپاه سردار سرلشکر جعفری که با حمایتهای مادی و معنوی ما را همراهی کردند تشکر و قدردانی نمایم .