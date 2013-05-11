حمید زینی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سیاست‌های خود در باشگاه تراکتورسازی تبریز ضمن بیان مطلب فوق گفت: مدت دو فصل است به عنوان قائم مقام و معاون اقتصادی و بازرگانی در باشگاه تراکتورسازی فعالیت می‌کنم، به همین دلیل تا حدود زیادی به همه مسائل مربوط به باشگاه و تیم اشراف داشته و نقاط قوت و ضعف فعلی را به خوبی می‌دانم.

وی افزود: باشگاه تراکتورسازی طی دو سال گذشته به سمت حرفه‌ای شدن پیش رفته و پس از آنکه به عنوان سرپرست جدید باشگاه منصوب شدم، در اولین اقدام خود به تمرین تیم رفتم و به آنها گفتم رفتن یک مدیر و آمدن مدیری دیگر تغییری در سیاست‌های کلی باشگاه ایجاد نمی‌کند زیرا ما دارای سند راهبردی و برنامه 5 ساله هستیم و اهداف باشگاه در این خصوص کاملا مشخص است. البته استراتژی‌ها، خط مش‌ها و اهداف محوری باشگاه تراکتورسازی تغییری نخواهد کرد. اولویت اصلی ما طبق سند راهبردی 5 ساله‌ای که داریم، بومی گرایی و جوانگرایی در تیم است.

سرپرست جدید باشگاه تراکتورسازی تبریز تاکید کرد: مسائل مالی مهمترین اولویت ما برای حضور مقتدرانه تیم در فصل آینده و فصل‌های بعدی است. ما برنامه‌ای داریم که طی آن به منابع مالی پایدار برای باشگاه تراکتورسازی دست پیدا خواهیم کرد تا به خود کفایی مالی برسیم و هیات مدیره در این خصوص کاملا توجیه هستند. به بازیکنان گفتم هفته آینده با آنها به طور کامل تسویه حساب خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه به بازیکنان گفته است هفته آینده با آنها به طور کامل تسویه حساب خواهد کرد، یادآور شد: می‌خواهیم تکلیف بازیکنانی که قرارداد آنها تمام شده، هرچه سریعتر مشخص شود که آیا طبق نظر کادر فنی جدید و خواسته خود آن بازیکنان در تراکتورسازی ماندنی هستند یا خیر؟ ضمن اینکه ما برای تقویت تیم باید هرچه سریعتر با بازیکنان مورد نظر خود وارد مذاکره شویم. می‌خواهیم اولین تیمی باشیم که برای فصل آینده تمرینات خود را شروع می‌کند.

زینی‌زاده در خصوص تعیین تکلیف کادر فنی این تیم خاطرنشان کرد: در فصل گذشته مشکلات کار با سرمربی خارجی را از نزدیک دیدیم به همین دلیل هیات مدیره باشگاه ترجیح می‌دهد سرمربی و کادر فنی بومی برای تراکتورسازی انتخاب شود. بنابراین چیزی که مسجل بوده این است که سرمربی فصل آینده تراکتورسازی قطعا ایرانی خواهد بود، در این خصوص با 4 مربی ایرانی در حال مذاکره هستیم که پس از اتمام این مذاکرات نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به مشکلات ارزی که باشگاه‌ها با آن روبرو هستند، استفاده از سرمربی خارجی بار مالی سنگینی را بر دوش باشگاه خواهد گذاشت، اضافه کرد: در حال مذاکره با 4 مربی ایرانی هستیم و پس از به اتمام رسیدن هفته سی و چهارم لیگ گزینه اصلی خود را معرفی خواهیم کرد تا هرچه زودتر لیست بازیکنان مد نظر خود را به ما بدهد.

سرپرست جدید باشگاه تراکتورسازی تبریز در پاسخ به این پرسش که چند درصد از بازیکنان فعلی تیم برای فصل آینده حفظ خواهند شد، تاکید کرد: هدف ما این است استخوان‌بندی تیم را برای فصل آینده حفظ کنیم. بر همین اساس قصد داریم حدود 70 درصد از بازیکنان فعلی را نگه داریم و 30 درصد باقی‌مانده را اختصاص به جذب بازیکنانی برای تقویت تیم خواهیم داد. در برنامه راهبردی ما دقیقا مشخص شده که طی 5 سال آینده چه زمانی باید به قهرمانی در جام حذفی و لیگ برسیم یا کی جزو سه تیم برتر آسیا باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مربیان بومی کادرفنی تیم را برای فصل آینده نیز حفظ خواهید کرد، اظهار داشت: این موضوع بستگی به نظر سرمربی جدید تیم دارد، اگر او بخواهد اعضای کادر فنی فعلی حفظ می‌شوند و اگرنه در بخش‌ها و قسمت‌های دیگر باشگاه از تجربیات این دو بزرگوار استفاده می‌کنیم.

زینی‌زاده در پایان در خصوص پیروزی تیم‌ فوتبال تراکتورسازی برابر پرسپولیس در هفته سی و چهارم رقابتهای لیگ برتر، گفت: بازی با پرسپولیس برای ما اهمیت زیادی دارد زیرا با شکست دادن این تیم و نتیجه نگرفتن احتمالی تیم سپاهان می‌توانیم عنوان نایب قهرمانی فصل گذشته خود را تکرار کنیم.