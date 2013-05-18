ريالي از سهم یک درصد سازمانها به وزارت ورزش اختصاص نيافت/ نگراني از كاهش بودجه كميته المپيك

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در مراسم آغاز عمليات اجرايي احداث سالن اسكواش و بهره برداري از زمين فوتبال ساحلي شهرستان اردكان اظهار داشت: اعتبارات فصل تربیت بدنی بودجه سال 1392 که شامل وزارتخانه های ورزش، علوم، کار، بهداشت و کمیته ملی المپیک می شود، با رشد اندک شش درصدی از هزار و 125 ميليارد تومان به هزار و 193 ميلیارد تومان رسیده است.

وي افزود: این در حالی است که بودجه جاری و عمرانی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان کاهش داشته و این وزارتخانه بنا به گفته مسئولان ورزش کشور، سه هزار و 500 میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

ریالی از محل پیش بینی یک درصد به ورزش کشور اختصاص نیافت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در سال گذشته از محل یک درصد پیش بینی شده در قانون بودجه براي کمک وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی، ریالی به وزارت ورزش و جوانان پرداخت نشده است و تنها 40 درصد از اعتبارات پیش بینی شده عمرانی این وزارتخانه اختصاص یافته است، گفت: با وجود کارهای عمرانی انجام شده، هنوز در کشور به ازاي هر نفر 60 سانتیمتر مربع فضای ورزشی وجود دارد.

تابش با ابراز نگرانی از کاهش بودجه کمیته ملی المپیک که در بخش جاری هشت درصد و در بخش عمرانی 34 درصد تنزل داشته است، عنوان كرد: افزایش قیمت ارز و لزوم حضور ورزشکاران کشورمان در رقابت های بین المللی، کار این کمیته را مختل کرده و ورزش کشور با ادامه این روند آسیب می بیند.

نماینده مردم اردکان در مجلس اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق علیرغم محدودیت های بودجه ای که وجود دارد، اقداماتی به منظور تقویت اعتبارات ورزش کشور صورت گرفت که از آن جمله می‌توان به اختصاص سهمی از عوارض سیگار و نوشابه به ورزش، در نظر گرفتن دو و نیم میلیارد تومان برای فدراسیون ورزشهای باستانی و دو میلیارد تومان برای تقویت ورزشهای بومی و محلی و تقویت بودجه کمیته ملی المپیک و ... اشاره کرد.

مخالفت مجلس با واگذاری و اجاره اماکن ورزشی و آموزشی

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: مجلس با واگذاری و اجاره اماکن ورزشی و آموزشی به بخش خصوصی به دلیل آنکه استفاده از این اماکن مستلزم هزینه و بار مالی برای مردم است، مخالفت کرد.

تابش در خصوص وضعیت تیم های پرطرفدار پرسپولیس و استقلال نيز عنوان كرد: مجلس دولت را ملزم کرد تا سهام این دو باشگاه به بخش خصوصی صلاحیت دار به میزان 51 درصد و هواداران 49 درصد واگذار شود که این اقدام علاوه بر آنکه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است، حداقل 15 میلیارد تومان کمک دولت در سال به این دو باشگاه را آزاد می کند که می تواند صرف بقیه امور ضروری در ورزش کشور شود.

فراکسیون ورزش نمی خواهد حاشیه بر متن ورزش تاثیر بگذارد

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه قریب 200 نفر از نمایندگان مردم در این فراکسیون عضو هستند، آن را نشان دهنده علاقه برگزیدگان ملت به ورزش دانست و با بیان اینکه ترکیب هیئت رئیسه فراکسیون ورزش در این دوره نسبت به گذشته تخصصی تر شده است، گفت: بنای کار ما از ابتدا حمایت از اصل ورزش بوده است.

وی افزود: در مقطع حساس برگزاری المپیک لندن به این دلیل جلوی استیضاح وزیر ورزش و جوانان را گرفتیم که نمی خواستیم حاشیه بر متن تاثیر بگذارد و ورزش کشور به چالش کشیده شود و در نتیجه بر روحیه ورزشکاران اعزامی تاثیر منفی بگذارد.

تابش ادامه داد: با اقداماتی که فراکسیون ورزش انجام داد از تعلیق فدراسیونهایی که روسای آنها عزل شده بودند، جلوگیری شد و از روسای فدراسیونهایی که به ناحق عزل شده بودند، حمایت و دفاع شد.

وی در خصوص فعالیت های حال حاضر این فراکسیون گفت: در حال حاضر بیشترین دغدغه ما تدوین طرحی است که نظام جامع ورزش کشور را تعریف و تعیین کند که در صورت تصویب این طرح، ورزش کشور دارای راهبرد خواهد شد و وظایف همه دستگاه‌ها و وزارتخانه و فدراسیون‌ها و ... مشخص خواهد شد.

برنامه ریزی در ورزش اردکان روند روبه رشدی داشته است

نماینده مردم اردکان همچنین با اشاره زیرساختهای مناسب ورزشی شهرستان و توجه رو به رشد هیاتهای ورزشی به برنامه ریزی و کار علمی و هدفمند در ورزش،آنرا باعث مدیریت بهتر اعتبارات اخذ شده از بخش خصوصی دانست که می تواند دستاوردهای خوبی همچون ارتقای رشته های مختلف ورزشی،حضور ورزشکاران در مسابقات مهم داخلی و خارجی،استفاده از مربیان طراز اول و ... را موجب شود.

تابش همچنین خواستار توجه بیشتر به امور جوانان در کنار برنامه های ورزشی شد.