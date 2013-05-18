مسکو مخالف دخالت خارجی در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، ژنرال الکساندر پوستنیکف معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت: روسیه بر دخالت نکردن در امور داخلی سوریه تاکید دارد.

وی افزود: وزارت دفاع از مواضع رئیس جمهوری روسیه به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح حمایت می کند و رئیس جمهور بارها بر ضرورت عدم دخالت خارجی در سوریه و به کارگیری زور برای حل مشکلاتی که سوریه با آن روبرو است تاکید کرده است.

ژنرال روسی افزود: مشکل سوریه داخلی است و باید از از سوی دولت و ملت سوریه حل شود و ما بر موضع خود مبنی بر مخالفت با دخالت خارجی تاکید داریم.