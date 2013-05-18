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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۲۴

فرمانده ارشد روسی:

مسکو مخالف دخالت خارجی در سوریه است

مسکو مخالف دخالت خارجی در سوریه است

یکی از مسئولان ارشد نظامی روسیه بر مخالفت کشورش با دخالت نظامی در سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، ژنرال الکساندر پوستنیکف معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت: روسیه بر دخالت نکردن در امور داخلی سوریه تاکید دارد.

وی افزود: وزارت دفاع از مواضع رئیس جمهوری روسیه به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح حمایت می کند و رئیس جمهور بارها بر ضرورت عدم دخالت خارجی در سوریه و به کارگیری زور برای حل مشکلاتی که سوریه با آن روبرو است تاکید کرده است.

ژنرال روسی افزود: مشکل سوریه داخلی است و باید از از سوی دولت و ملت سوریه حل شود و ما بر موضع خود مبنی بر مخالفت با دخالت خارجی تاکید داریم.

کد مطلب 2057599

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