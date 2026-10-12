عظیمی و محمدنژاد در جمع مدعیان؛ نگاه اتحادیه جهانی به آزادکاران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به معرفی مدعیان مسابقات کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان پرداخت؛ رقابت‌هایی که از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه در لاس‌وگاس آمریکا برگزار می‌شود و نمایندگان ایران در دو رشته آزاد، فرنگی برای کسب مدال به میدان می‌روند.

در کشتی آزاد، اتحادیه جهانی از مبین عظیمی به‌عنوان یکی از چهره‌های مورد توجه در وزن ۹۷ کیلوگرم نام برده است. عظیمی که سال گذشته در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال طلای جهان رسید، این بار در وزن جدید با طاهر خانیف از روسیه، قهرمان زیر ۲۳ سال اروپا، روبه‌رو خواهد شد. ابوالفضل محمدنژاد، مدافع عنوان قهرمانی وزن ۱۲۵ کیلوگرم، نیز یکی از مدعیان اصلی این وزن معرفی شده است.

بر اساس این گزارش، اهورا خاطری در وزن ۶۵ کیلوگرم، ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم، علی کرم‌پور در وزن ۷۴ کیلوگرم و رضا افشار در وزن ۸۶ کیلوگرم نیز از نمایندگان ایران هستند که در میان مدعیان اوزان خود قرار دارند.

در کشتی فرنگی نیز آرمین شمسی‌پور، قهرمان زیر ۲۰ سال جهان، در وزن ۵۵ کیلوگرم به دنبال کسب نخستین عنوان قهرمانی خود در رقابت‌های زیر ۲۳ سال جهان است. احمدرضا محسن‌نژاد در وزن ۷۲ کیلوگرم و یاسین یزدی در وزن ۸۷ کیلوگرم نیز از دیگر نمایندگان ایران هستند که نامشان در گزارش اتحادیه جهانی مطرح شده است.

اتحادیه جهانی کشتی همچنین از تیم آمریکا به‌عنوان یکی از تیم‌های پرستاره این دوره یاد کرده و رقابت در برخی اوزان، به‌ویژه وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد، را با حضور قهرمانان مطرح رده‌های سنی جهان و قاره‌ای جذاب دانسته است.

گزارش اتحادیه جهانی کشتی به مدعیان ایرانی مسابقات زیر ۲۳ سال جهان به شرح زیر است:

کشتی آزاد

وزن ۶۵ کیلوگرم؛ اهورا خاطری در جمع مدعیان

در وزن ۶۵ کیلوگرم، بو باست آمریکایی شانس مدال مدال طلاست. باست در یک سال سه بار به عضویت تیم ملی در رقابت‌های جهانی درآمده و پس از کسب طلای جوانان جهان، اکنون به دنبال قهرمانی در رده زیر ۲۳ سال است. در این وزن، ماگومدخان ماگومدخانوف از بلاروس، سینگ جاسکاران از هند، اهورا خاطری از ایران، کایجی اوگینو از ژاپن، عمر ایوب از پورتوریکو و الدار احمدالدینوف از روسیه از مدعیان معرفی شده‌اند.

وزن ۹۷ کیلوگرم؛ تکرار رویارویی مبین عظیمی و طاهر خانیف

مبین عظیمی از ایران و طاهر خانیف از روسیه، دو ستاره جوان کشتی جهان، در فینال وزن ۹۲ کیلوگرم مسابقات زیر ۲۳ سال جهان در سال ۲۰۲۵ به مصاف هم رفتند که عظیمی در دیداری جذاب با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید و مدال طلا را کسب کرد. این دو کشتی‌گیر این بار در وزن ۹۷ کیلوگرم با یکدیگر روبه‌رو خواهند شد.

خانیف، قهرمان زیر ۲۳ سال اروپا، و عظیمی، قهرمان بزرگسالان آسیا، در کنار چند چهره مطرح دیگر این وزن حضور دارند. جاستین رادماخر، قهرمان زیر ۲۰ سال جهان از آمریکا، کنستانتین پتراشویلی از گرجستان، ایوان پریماچنکو از اوکراین و شیرزاد پویانوف ازبکستانی، دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی اخیر، از دیگر مدعیان هستند.

خانیف امسال در رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی در تیرانا با شکست کایل اسنایدر، قهرمان جهان از آمریکا، خبرساز شد و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لاس‌وگاس به شمار می‌رود. عظیمی نیز تنها برای دومین بار در دوران حرفه‌ای خود در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی می‌گیرد، اما همچنان یکی از مدعیان این وزن محسوب می‌شود. در این وزن اولادزیسلاو کازلو از بلاروس، کنستانتین پتراشویلی از گرجستان، شیرزاد پویانوف از ازبکستان، ریفات گیداک از ترکیه و ایوان پریماچنکو از اوکراین از دیگر مدعیان این وزن هستند.

وزن ۷۰ کیلوگرم؛ ابراهیم الهی در مسیر رقابت با مدعیان

ماگومد التمیروف از روسیه که در مسابقات زیر ۲۳ سال اروپا به مدال نقره رسید، در لاس‌وگاس بار دیگر با الکساندر گایدارلی از مولداوی، قهرمان آن رقابت‌ها، روبه‌رو خواهد شد. ابراهیم الهی از ایران، مایس علی‌اف، قهرمان زیر ۲۳ سال آسیا از قزاقستان، و الکساندر گایدارلی از مولداوی، ماگومد-امی التمیروف از روسیه و عبدالله توپراک از ترکیه نیز از رقبای مهم این وزن هستند.

وزن ۷۴ کیلوگرم؛ علی کرم‌پور در جمع مدعیان سکو

در وزن ۷۴ کیلوگرم، جیدن جیمز از آمریکا، دارنده مدال نقره زیر ۲۰ سال جهان، و ماگومد بایتوکایف از روسیه از مدعیان اصلی قهرمانی هستند. گریگور چلاکیان از ارمنستان، آغانازار نووروزوف از آذربایجان، ال‌جی آراوخو از برزیل، مانوئل واگین از آلمان، علی کرم‌پور از ایران، توکی اوگاوا از ژاپن، نوردولت سیلبکوف از قزاقستان، ادیلِت آکیل‌بکوف از قرقیزستان، ماگومد بایتوکایف از روسیه و فضل‌الدین نصرت‌الدینوف از ازبکستان از دیگر مدعیان این وزن هستند.

وزن ۸۶ کیلوگرم؛ رضا افشار برابر قهرمانان رده‌های سنی

آرسن بالایان از روسیه، مدافع عنوان قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان، در وزن ۸۶ کیلوگرم به دنبال تکرار قهرمانی خود است. آئودن سینکلر از آمریکا، قهرمان زیر ۲۰ سال جهان، از مهم‌ترین رقبای او خواهد بود. رازمیگ یپِرمیان از ارمنستان، تورنیکه سامخارادزه از گرجستان، آمیت از هند، رضا افشار از ایران، ریوکا آسانو از ژاپن، اوگنیو میهالچان از مولداوی، آرسن بالایان از روسیه و احمد یاگان از ترکیه مدعیان این وزن هستند.

وزن ۱۲۵ کیلوگرم؛ ابوالفضل محمدنژاد مدعی اصلی قهرمانی

ابوالفضل محمدنژاد از ایران، مدافع عنوان قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان و قهرمان زیر ۲۰ سال جهان، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم یکی از مدعیان اصلی کسب مدال طلا خواهد بود. در این وزن خاچاطور خاچاطوریان از ارمنستان، ختاگ کارسانوف از آذربایجان، ابوالفضل محمدنژاد از ایران، آندری بستایف از روسیه، هاکان بویوک‌چینگِل از ترکیه و ولودیمیر کوخانوف از اوکراین از مدعیان اصلی هستند.

کشتی فرنگی

وزن ۵۵ کیلوگرم؛ آرمین شمسی‌پور به دنبال نخستین طلای زیر ۲۳ سال

آرمین شمسی‌پور از ایران که به‌تازگی عنوان قهرمانی زیر ۲۰ سال جهان را به دست آورده، به دنبال کسب نخستین مدال طلای خود در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان است. در این وزن، کوهی یاماگیوا از ژاپن، قهرمان بزرگسالان آسیا، یکی از مدعیان اصلی محسوب می‌شود. کوبا کارومیدزه از گرجستان، دارنده مدال نقره زیر ۲۰ سال جهان پس از شمسی‌پور، ویشواجیت موره از هند، دارنده مدال برنز دوره قبل، و اوتبک تورسونوف از ازبکستان نیز از رقبای او هستند.

وزن ۶۰ کیلوگرم؛ نخستین تجربه جهانی محمد عشیری

المیر علی‌اف از جمهوری آذربایجان، مدافع عنوان قهرمانی وزن ۶۰ کیلوگرم، در این دوره نیز به میدان می‌رود. علی‌بک امیروف از روسیه، نایب‌قهرمان سال گذشته، به دنبال جبران شکست خود در فینال است.

محمد عشیری از ایران، قهرمان پیشین زیر ۲۰ سال آسیا، برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی جهان حضور خواهد داشت. سیما توکوهارا از ژاپن و مهروج باخراموف ازبکستانی نیز از دیگر شرکت‌کنندگان این وزن هستند.

وزن ۶۳ کیلوگرم؛ عرفان جرکنی در جمع مدعیان

در وزن ۶۳ کیلوگرم، ویتالی اریومنکو از مولداوی، نایب‌قهرمان سال گذشته، و عرفان جرکنی از ایران، دارنده مدال نقره آسیا و باتجربه در سطح بزرگسالان، از مدعیان اصلی قهرمانی هستند. آیکان جوادوف از جمهوری آذربایجان، قهرمان اخیر زیر ۲۰ سال جهان، نیز برای کسب مدال طلا رقابت خواهد کرد.

وزن ۷۲ کیلوگرم؛ احمدرضا محسن‌نژاد به دنبال تکرار موفقیت در جهان

ایران امیدوار است احمدرضا محسن‌نژاد، قهرمان زیر ۲۰ سال جهان در سال ۲۰۲۴، در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز به مدال طلا برسد. او در فینال رقابت‌های سال ۲۰۲۴ یوسف اشرف‌اف از قزاقستان را شکست داده بود و حریف قزاقستانی این بار به دنبال جبران آن نتیجه است. گاسپار ترتریان از ارمنستان، قهرمان زیر ۲۰ سال جهان و دارنده مدال برنز اروپا در رده بزرگسالان، نیکا برولادزه از گرجستان و شاخزود کوچکوروف ازبکستانی نیز از دیگر مدعیان این وزن هستند.

وزن ۷۷ کیلوگرم؛ اهورا بویری در مسیر کسب مدال

عرفان میرزوئیف از اوکراین، مدافع عنوان قهرمانی وزن ۷۷ کیلوگرم، برای تکرار موفقیت خود با رقبای قدرتمندی روبه‌رو خواهد شد. لونته لووای از مجارستان، قهرمان اروپا، آنری پوتکارادزه از گرجستان و عمران علی‌اف از روسیه از مهم‌ترین رقبای او هستند.

عبدالله علی‌اف ازبکستانی، دارنده مدال برنز جهان در رده بزرگسالان، نیز در این وزن حضور دارد. تئودوروس کوتسکوکوس از یونان، ایسا هونّا از ژاپن و آهورا بوویری پیانی از ایران، نایب‌قهرمان مسابقات زیر ۲۰ سال جهان در سال گذشته، از دیگر مدعیان کسب مدال هستند.

وزن ۸۷ کیلوگرم؛ یاسین یزدی در جمع مدعیان

یاسین یزدی از ایران، دارنده مدال نقره آسیا، در وزن ۸۷ کیلوگرم از جمله کشتی‌گیرانی است که برای کسب مدال رقابت خواهد کرد. این وزن با حضور وگن نظریان از ارمنستان و آچیکو بولک‌وادزه از گرجستان، قهرمانان پیشین زیر ۲۰ سال جهان، و ایوان چمیر از اوکراین، نایب‌قهرمان دوره قبل، رقابت نزدیکی خواهد داشت.

وزن ۸۲ کیلوگرم؛ ابوالفضل فتحی به دنبال جبران شکست

علی ایلیاسوف از روسیه، قهرمان زیر ۲۰ سال جهان، در نخستین حضور خود در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان به دنبال کسب مدال طلا است. لازلو دارابوش از مجارستان و جمال باکر از ترکیه از رقبای مطرح او هستند. ابوالفضل فتحی از ایران نیز پس از شکست نزدیک ۵ بر ۴ مقابل ایلیاسوف در مسابقات زیر ۲۰ سال جهان سال گذشته، به دنبال جبران آن نتیجه خواهد بود.