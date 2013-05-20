نبرد با سوریه و حزب الله توانی برایمان باقی نخواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در گزارش خود می نویسد : اگر اسرائیل بخواهد از درگیری با سوریه و حزب الله لبنان اجتناب کند بایدبسیار هوشیارانه رفتار کند زیرا از یک سو انتخابات ریاست جمهوری ایران نزدیک است و از سوی دیگر احتمال مداخله کشورهای دیگر در سوریه نیز افزایش یافته است.

روز یکشنبه 19 می (29 اردیبهشت) نخست وزیر رژیم صهیونیستی موضع تل آویو در قبال سوریه را روشن ساخت. نتانیاهو پس از آن درباره سوریه سخن گفت که ساندی تایمزدر گزارشی اعلام کرد: در صورتی که اسرائیل حمله دیگری علیه سوریه انجام دهد دمشق آماده است تا موشک های زمین به زمین تشرین خود را به سوی تل آویو شلیک کند.

نتانیاهو در سخنان روز گشته خود تاکید کرده بود که ارتش رژیم صهیونیستی در صورتی که لازم باشد در سوریه مداخله می کند.

پس از این سخنان نتانیاهو، دفتر نخست وزیری اسرائیل واکنش نشان داد و اعلام کرد : موضع تل آویو در قبال سوریه تغییر نکرده و اسرائیل به نفع هیچ یک از طرف های درگیر وارد عمل نخواهد شد مگر آنکه منافعش به خطر بیافتد.

به نوشته هاآرتض، اعلام مواضع روز گذشته پس از آن انجام گرفت که در روزهای گذشته برخی رسانه ها همچون نیویورک تایمز به نقل از مقامات اسرائیلی نوشتند که تل آویو به بشار اسد هشدار داده در صورتی که سوریه قصد تلافی کردن حملات هوایی اسرائیل را داشته باشد، تل آویو نظام سوریه را سرنگون می کند.

ابن گزارش ها در حالی منتشر می شدند که یک دیپلمات صهیونیستی در مصاحبه با روزنامه تایمز انگلیس اعلام کرده بود که سرنگون کردن اسد هیچ نفعی برای تل آویو ندارد چون خطر گروه هایی که جایگزین نظام فعلی سوریه می شوند برای اسرائیل به مراتب بیشتر است.

این تحولات در حالی رخ می دهد که روسیه روز جمعه 27 اردیبهشت از تحویل سامانه های موشکی پیشرفته ضد دریایی به سوریه خبر داده بود. بر همین اساس اکنون این پرسش مطرح می شود که اسرائیل واقعا به دنبال چیست؟

به اعتقاد هاآرتض، یکی از اولویت های اسرائیل در مورد سوریه آن است که از انتقال تسلیحات پیشرفته به حزب الله لبنان جلوگیری کند بویژه آنکه اکنون بیم آن وجود دارد که موشک های پیشرفته روسی نیز به لبنان منتقل شوند که در صورت مشاهده چنین چیزی بدون شک اسرائیل مجددا به سوریه حمله می کند.

اما در این میان بشار اسد نیز علام کرده که حمله اسرائیل را پاسخ خواهد داد. برای مثال در صورت بروز چنین حادثه ای می توان تصور کرد که دمشق با شلیک یک موشک محلی مهم در تل آویو را هدف قرار داده و یا بخش قابل توجهی از زیر ساخت های اسرائیل را منهدم کرده است. در آن صورت بحران فعلی سوریه که یک مشکل داخلی منطقه ای است تبدیل به یک بحران استراتزیک می شود چون در آن صورت علاوه بر سوریه اسرائیل باید با حزب الله نیز بجنگد.

در حالی که در ماه‎های اخیر حتی مقامات صهیونیستی هم بحث حمله نظامی را زیر سوال برده اند، ما این روزنامه افزود: "در این شرایط اگر بعد از انتخابات ریاست جمهور ایران پرونده حمله به این کشور مجددا در دستور کار سران اسرائیل قرار بگیرد آنگاه باید تل آویو تصمیم بگیرد که از میان سوریه و ایران کدامیک مهم تر هستند چون نبرد با سوریه و حزب الله توان زیادی برای اسرائیل باقی نخواهد گذاشت."