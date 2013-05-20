داروهاي پاکستانی سلامت شهروندان ایرانی را تهدید می کند/ زخمی تازه بر جان بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، گشت و گذار در سطح شهر زاهدان نشان مي دهد كه بازار دارو هاي پاكستاني در تمامي عطاري هاي سطح شهر داغ است و فروش داروهای تقلبي و بدون هیچ گونه پروانه بهداشتی رشد فزاینده اي به خود گرفته است.



صاحب یکی از عطاری هاي زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر دليل استقبال مردم از داروهای پاکستانی را قيمت مناسب آنها عنوان كرد و افزود: بسياري از مردم قدرت مالی مناسب برای خرید داروهای مجاز وتولید شده ایران راندارند و چون قیمت داروها درایران گزاف وهمچنین به دلیل اینکه ویزیت بیمارستان ها وپزشکان بسیاربالا می باشد مردم به طب سنتي و عطاري ها روي مي آورند.

دارو های پاکستانی ارزان تر است



علی کریمی افزود: درست است که این داروهای غیر مجاز و پاکستانی آثارمخربی دارداما مردم برای این که دردشان فوری تسکین پیداکند از این داروها استفاده می کنند.



وی گفت: این داروها را ازدست فروشانی که خودشان آنها را ازآن سوی مرز وارد می کنند خريداري مي كند.



به گفته وي داروها و فرآورده های پاکستانی کیفیت وقیمت مناسبی دارند و سود بيشتري از اين راه عايد عطاري ها مي شود.



به گفته وی قريب به 40 درصد از مردم از داروهای پاکستانی به دليل تسكين فوري درد و قيمت ارزان استقبال مي كنند.



یکی از شهروندانی زاهداني نیز درحال خرید داروي پاکستانی در يكي از عطاري هاي خيابان سعدي زاهدان نيز به خبرنگار مهر گفت: اثر بخشي داروهای پاکستانی بيشتر است و او حتي براي دل درد فرزندش از اين دارو ها استفاده مي كند.



معصومه شهرکی که به منظور تهیه داروی گیاهی برای درمان فشار خون دخترش به یکی از عطاری ها مراجعه کرده بود گفت: پیش از این برای معالجه دخترم به یک فوق تخصص فشار خون مراجعه کردم اما هزینه ویزیت دکتر با وجود دفترچه بیمه 22 هزار تومان شد.



وی افزود: هزینه سونوگرافی و آنژیو از کلیه دخترم نیز نیاز به 150 هزار تومان هزینه داشت که متاسفانه به دلیل عدم توانایی در پرداخت این هزینه در حال حاضر از دارو و دم کرده های گیاهی استفاده می کنم.



رضا سرابندی نیز یکی دیگر از خریداران محصولات پاکستانی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه طریقه مصرف این دارو را چگونه تشخیص می دهد گفت: معمولا فروشندگان و صاحب عطاری ها با مصرف این دارو ها آشنایی دارند و به توصیه آنها از دارو استفاده می کنیم.



وی که به خریداری پماد برای درد های مفصلی اقدام کرده بود ادامه داد: هزینه فیزیوتراپی و ویزیت دکتر حداقل 60 هزار تومان می شود در صورتیکه با خرید یک پماد 6 هزار تومانی می توان به برخی درد ها تسکین بخشید.



مشاهدات خبرنگار مهر حاکی است بیشترین فروش دارو های پاکستانی به پماد ها و مسکن های قوی به منظور تسکین درد های مفصلی و همچنین شربت های خوراکی اختصاص دارد.



محصولات تقلبی با عنوان روغن مار یکی از بیشترین کالاهای پر طرفدار و پر مصرف است که از طریق حمل مسافر به استان های همجوار نیز صادر می شود.



گمرک وظیفه ای در قبال دارو های قاچاق ندارد



مدیر کل گمرکات سیستان و بلوچستان نيز درر ابطه با قاچاق دارو های غیر مجاز پاکستانی گفت: چون این داروها به صورت قاچاق وارد استان سيستان و بلوچستان می شود گمرک هیچ وظیفه ای در قبال مقابله با این جرائم ندارد و تاکنون واردات دارو از مبادي قانوني ديده نشده است.



علی رضا صدریخواه در این رابطه گفت: تنها نهادی که می تواند با ورود از این داروهای پاکستانی و غیرمجاز مقابله کند نیروی انتظامی و ستادمبارزه باقاچاق کالا می باشد.



امکان نظارت به صورت مستمر وجود ندارد



معاون غذا دارو و درمان دانشکده علوم پزشکی زاهدان نيز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه چرا نظارت كافي بر روي فروش اين گونه دارو ها صورت نمي گيرد گفت: به دليل اينكه گستردگي صنف عطاري ها معاونت بهداشت قادر به نظارت مستمر روزانه و یا هفتگی نیست و لذا این نظارت به صورت ماهانه دربرخی از عطاری ها اعمال مي شود كه احتمال تخلف نيز وجود دارد.



عليرضا مباركي در خصوص آثار زيان بار مصرف اين دارو ها گفت: داروهای پاکستانی و هندی اگرچه به عنوان مسکن های مقطعي ممكن است مفيد باشد اما در آینده می توانند خسارت جبران ناپذیری بر سلامتی شهروندان وارد کنند.



وي با بيان اينكه بیشتر افراد تصور می کنند داروهای پاکستانی یک فرآورده مناسب جهت درمان برای دردهای فوری است اما این فرآورده ها بر خلاف تصور آنها دارای اثرات مخربی هستند وبه دلیل نداشتن شرایط مناسب جهت نگهداری وحمل ونقل تبدیل به یک فرآورده زیان بار وفسادآور می شوند .



وي تاكيد كرد: به دليل حمل نامناسب توسط وانت بارها و در دماي 50 درجه سانتيگراد قطعا شرايط براي فساد درمولکول های جانبی دارو مهيا مي شود و تركيبات شيميايي اين گونه دارو ها به شكلي خطرناك تغييرمي يابد.



وی به مصرف كنندگان اين دارو ها هشدار داد:به دليل اینکه اکثر این داروها در بسته بندی های تقلبی در بازار عرضه مي شود وبه صورت نامناسب و در مکان های غیر بهداشتی انبار مي گردد لذا از كيفيت بسيار پاييني برخوردار هستند و سلامت خانواده ها را به خطر مي اندازد.



وي تاكيد كرد: شهروندان باید از مصرف دارو بدون تجويز پزشك خودداري كنند و تنها از دارو هايي كه به تاييد معاونت بهداشت ودرمان رسيده باشد استفاده كنند.



مباركي افزود:عطاري هاي فعال در سطح شهر تنها مجوز فروش اجزاي خشك و خام گياهي را دارند و در صورت شكايات شهروندان در خصوص عرضه دارو هاي بدون پروانه و تاييدیه بهداشتي با آنها برخورد خواهد شد.



وی گفت: داروهای غیر مجاز چون انگیزه تولید و عرضه آن سودجویی است لذا انواع تخلفات و تقلبات در تولید آنها وجود دارد.



مباركي سهم تبلیغات ماهواره ای را در مصرف این دارو در نزد شهروندان بسیار تاثیر گذار دانست و افزود: متاسفانه بسیاری از شهروندان تحت تاثیر القای تبلیغات دروغین ماهواره ها از این دارو ها استقبال می کنند.



وی در خصوص طرح ساماندهی عطاری ها نیز گفت: این طرح بارها در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پیشنهاد شده است و در صورت ابلاغ قانونی ظرف ماه های آینده به صورت گسترده بازدید و نظارت بر عطاری ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.



داروهای قاچاق سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کنند



يك متخصص بيماري هاي عفوني نيز در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت:مصرف دارو هاي پاكستاني به هيچ وجه توصيه نمي شود و خانواده ها بايد به طور جد از مصرف اين دارو ها پرهيز نمايند.



دكتر محمد كوهپايه افزود: استفاده بي رويه اين دارو ها موجب تضعيف سيستم دفاعي بدن مي شود و شهروندان سيستاني و بلوچستاني بايد آگاه باشند به دليل اينكه ميزان تاثير و يا مضرات اين دارو براي مصرف كننده و يا عطاري ها مشخص نيست لذا به طور حتم آسيب هاي ناشي از مصرف اين دارو در دراز مدت بيشتر از درمان مقطعي است.



وی گفت: به دلیل بکارگیری مواد شیمیایی و بیش ازحد استاندارد در ساخت این داروها لذا ممکن است تاثیر گذاری آنها به صورت موضعی برای شهروندان قابل قبول باشد اما به طور حتم در دراز مدت اثرات جبران ناپذیری را بر سیستم دفاعی بدن از خود بر جای خواهد گذاشت.

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گزارش: الهه شریفی