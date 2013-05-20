دکتر علیرضا شهاب در گفتگو با مهر، در تشریح آخرین وضعیت مصدومان تیم ملی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در خصوص رضا قوچان‌نژاد باید عنوان کنم مصدومیت این بازیکن جدی نیست و او برای بازی با قطر مشکلی نخواهد داشت.

وی در این خصوص اضافه کرد: ما بلافاصله بعد از بازی یکشنبه شب استاندارد لیژ در لیگ بلژیک با قوچان‌نژاد تماس گرفتیم که خودش تاکید کرد مشکلی ندارد و تنها دچار گرفتگی عضله شده بود. او پس از این مشکل از مربی تیمش خواست او را تعویض کند تا آسیب جدی نبیند. البته ما در تهران معاینات لازم را انجام می‌دهیم ولی آنچه مسلم است او برای دیدار با قطر مشکلی ندارد.

عضو کادر پزشکی تیم ملی فوتبال همچنین در خصوص آخرین وضعیت آندرانیک تیموریان عنوان کرد: آندو هم مشکل خاصی ندارد. او دچار کوفتگی در ناحیه دنده شده بود که نیاز به استراحت داشت. از آنجا که جریان خون در این ناحیه پایین است با استراحت و درمان لازم می‌تواند شرایط بازی کردن را به‌دست آورد. تیموریان البته در فهرست تیم ملی برای دیدار با عمان قرار نداشت ولی باید عنوان کنم او هم در بازی با قطر به میدان می‌رود.

شهاب با بیان اینکه محمد غلامی تنها به خاطر خستگی مفرط به استراحت پرداخته بود، گفت: غلامی در تمرین روز یکشنبه هم شرکت کرده بود و مشکلی ندارد. در شرایط کنونی در اردوی تیم ملی بازیکن مصدومی نداریم و وضعیت پولادی هم به زودی مشخص می‌شود. ضمن این که اشکان دژاگه هم دوره درمان خود را سپری می‌کند و بر اساس پیش‌بینی‌ها تیرماه می‌تواند به میادین باز گردد.