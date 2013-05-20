  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۱۷

آغاز امتحانات پایان ترم پیام نور از فردا / وضعیت امتحانات بدون کاغذ 

آغاز امتحانات پایان ترم پیام نور از فردا / وضعیت امتحانات بدون کاغذ 

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: امتحانا پایان ترم دانشگاه پیام نور از فردا آغاز می شود.

علیرضا دل افکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور از فردا 31 اردیبهشت آغاز می شود، گفت: امتحانات دانشگاه پیام نور از فردا در 500 مرکز آغاز می شود و تا 22 خرداد ادامه دارد.

وی با اشاره به امتحانات بدون کاغذ در دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: به تمام مراکز اعلام شده در مقطع کارشناسی حداقل برای ظرفیت 20 نفره امتحانات بدون کاغذ برگزار شود، اما فعلاً امتحانات مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه سابق برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه در هر روز 5 نوبت امتحانی برگزار می شود، درباره شیوه دریافت نمره در امتحانات بدون کاغذ به مهر گفت: در صورتی که دانشجو تمایل داشته باشد می تواند بعد از پایان امتحان بدون کاغذ، دکمه دریافت نمره را فشار دهد و نتیجه امتحانش را مشاهده کند.

دل افکار تاکید کرد: در امتحانات بدون کاغذ سوالات یکسان است اما ترتیب چینش سوالات و حتی گزینه ها روی هر سیستمی و برای دانشجویان متفاوت است.

 

 

کد مطلب 2058721

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