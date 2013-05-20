آغاز امتحانات پایان ترم پیام نور از فردا / وضعیت امتحانات بدون کاغذ 

علیرضا دل افکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور از فردا 31 اردیبهشت آغاز می شود، گفت: امتحانات دانشگاه پیام نور از فردا در 500 مرکز آغاز می شود و تا 22 خرداد ادامه دارد.

وی با اشاره به امتحانات بدون کاغذ در دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: به تمام مراکز اعلام شده در مقطع کارشناسی حداقل برای ظرفیت 20 نفره امتحانات بدون کاغذ برگزار شود، اما فعلاً امتحانات مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه سابق برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه در هر روز 5 نوبت امتحانی برگزار می شود، درباره شیوه دریافت نمره در امتحانات بدون کاغذ به مهر گفت: در صورتی که دانشجو تمایل داشته باشد می تواند بعد از پایان امتحان بدون کاغذ، دکمه دریافت نمره را فشار دهد و نتیجه امتحانش را مشاهده کند.

دل افکار تاکید کرد: در امتحانات بدون کاغذ سوالات یکسان است اما ترتیب چینش سوالات و حتی گزینه ها روی هر سیستمی و برای دانشجویان متفاوت است.