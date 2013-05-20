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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۰۸

تحولات بحرین/

ادامه اعتراضات علیه یورش رژیم آل‌خلیفه به منزل آیت‌الله عیسی قاسم

ادامه اعتراضات علیه یورش رژیم آل‌خلیفه به منزل آیت‌الله عیسی قاسم

اعتراضات علیه یورش رژیم آل‌خلیفه به منزل آیت‌الله عیسی قاسم از رهبران شیعیان بحرینی همچنان در این کشور ادامه دارد و روحانیون بحرینی نیز به جمع معترضین پیوسته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط، برخی از علمای حوزه های علمیه در بحرین در پی حمله به منزل آیت الله "عیسی احمد قاسم" اعتراض خود را اعلام کردند. همچنین حوزه های علمیه بحرین از روز گذشته تعطیل شده و روحانیون نیز تظاهرات متعددی را بر پا کردند.

"عبدالله الغریفی" یکی از روحانیون بحرین در جریان تظاهراتی که در ابراز همبستگی با شیخ عیسی قاسم در منطقه "الدراز" برگزار شد، گفت: شرکت در این تظاهرات یک وظیفه ملی و شرعی است.

وی همچنین از جمعیت الوفاق خواست پس از حمله به منزل شیخ عیسی قاسم در راهبردهای خود تجدید نظر کند.

این روحانی بحرینی با بیان این مطلب افزود: طیفهای مخالف سیاسی باید این تجاوز را محکوم و از این الگوی ملی دفاع کنند.

تظاهرات کنندگان شاه بحرین را مسئول هتک حرمت علما دانستند و به مسئولان در خصوص امنیتی شدن فضای این کشور هشدار دادند. منابع بحرینی همچنین از ادامه اعتراضات مردم به اقدام اخیر نیروهای امنیتی آل خیلفه طی امروز خبر دادند.

کد مطلب 2058919

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