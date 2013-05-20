مرگ و زندگی یک انسان در راه ایثار به همنوع/ اهدای اعضای شهید حسنی به بیماران نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، شهید مسعود حسنی شامگاه روز شنبه با چاقوی اراذل و اوباش شهر ساوه به فیض شهادت نائل آمد و خانواده این شهید مغز استخوان، دریچه قلب و تاندوم ان را به بیماران نیازمند اهدا کردند تا نشان دهند مرگ و زندگی یک انسان می تواند در راه ایثار به همنوع خود باشد.

شهید حسنی متولد سال 1357 در شهر کرمانشاه و از ماموران نیروی انتظامی شهر ساوه بود که امروز پس از تشییع به محل زادگاهش کرمانشاه منتقل شدتا در محل تولد خود آرام گیرد.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه به خبرنگار مهر گفت: روز شنبه دو تن از مامورین کلانتری 12 این شهرستان در حین انجام وظیفه با دو نفر از افرادی که در حال خرید و فروش مواد مخدر در این منطقه بودند مواجه و درگیر می شوند.

ضارب در بیمارستان بستری است

حجت‌الله درودگر با اشاره به گریختن این دو قاچاقچی و تعقیب آنان از سوی این دو مامور وظیفه شناس، ادامه داد: در جریان درگیری آنها دستگیر می شوند اما یکی از آنها به طور غافلگیرانه ای این مامور وظیفه شناس را با ضرب یک چاقو به قفسه سینه اش مضروب می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه ضارب پس از به شهادت رساندن مامور انتظامی قصد مضروب کردن مامور دیگر را داشته است، ادامه داد: این متهم سمت مامور دیگر حمله ور می شود اما با هوشیاری این مامور که اقدام به تیر اندازی می کند، ضارب از ناحیه پا مصدوم می شود.

وی اظهار کرد: ضارب که (س – ع) نام دارد و از ناحیه پا مصدوم است در بیمارستان شهید مدرس بستری و متهم دیگر نیز دستگیر شده و تحقیقات در مورد آنان ادامه دارد.

ستوان یکم مسعود حسنی بعد از شهادت با رضایت خانواده اعضای پیکر پاک خود را نیز به بیمارن نیازمند اهدا کرد.