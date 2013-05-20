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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۲۵

اعلام اسامی چهار شهید ایرانی در انفجار سامرا

اعلام اسامی چهار شهید ایرانی در انفجار سامرا

اسامی چهار زائر ایرانی که در انفجار ساعت 17 امروز در سه راهي بين شهر بلد و سامرا شهید شدند، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی قبل در شهر سامرا انفجاری رخ داد که براثر آن 21 نفر از زائران ایرانی عتبات و اهل استان گلستان شهید و زخمی شدند. از این تعداد چهارنفر از زائران ایرانی عتبات، به شهادت رسیدند و 17 نفر از زائران ایرانی نیز مجروح شده اند که  13 نفر به صورت سرپایی درمان شده و 4 نفر دربیمارستان بستری هستند.

اسامی شهدا طبق آنچه مسعود اخوان، مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت به خبرنگار مهر اعلام کرد به این ترتیب است:

حسین طهماسبی

یدالله فرضعلی

علی محمد زردکوهی

نرگس هراتی نژاد

اسامی مجروحانی که در بیمارستان بستری شده اند نیز عبارت است از:

سیدعلی کیاحسینی

حسین سعادتی محمد آبادی

فاطمه ذبیحی

فریدون مشوق

نرگس احمدی

 

کد مطلب 2059366

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