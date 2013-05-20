اعلام اسامی چهار شهید ایرانی در انفجار سامرا

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی قبل در شهر سامرا انفجاری رخ داد که براثر آن 21 نفر از زائران ایرانی عتبات و اهل استان گلستان شهید و زخمی شدند. از این تعداد چهارنفر از زائران ایرانی عتبات، به شهادت رسیدند و 17 نفر از زائران ایرانی نیز مجروح شده اند که 13 نفر به صورت سرپایی درمان شده و 4 نفر دربیمارستان بستری هستند.

اسامی شهدا طبق آنچه مسعود اخوان، مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت به خبرنگار مهر اعلام کرد به این ترتیب است:

حسین طهماسبی

یدالله فرضعلی

علی محمد زردکوهی

نرگس هراتی نژاد

اسامی مجروحانی که در بیمارستان بستری شده اند نیز عبارت است از:

سیدعلی کیاحسینی

حسین سعادتی محمد آبادی

فاطمه ذبیحی

فریدون مشوق

نرگس احمدی