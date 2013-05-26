شهدای حادثه تروریستی سامرا در گلستان تشییع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار گرگان صبح یکشنبه با حضور در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی با آرمانهای والای دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

در این مراسم، پیکر مطهر پنج زائر حسینی بر دستان مردم گلستان تشییع و تا آرامگاه ابدی بدرقه شدند.

از پنج شهید گلستانی حادثه تروریستی سامرا، یک شهید در امامزاده عبدالله گرگان، دو شهید متعلق به روستای سرکلاته در امامزاده روشن آباد کردکوی آرام می گیرند و پیکر دو شهید نیز به شهرستان بندرگز انتقال داده شد.

در مراسم تشییع جنازه شهدای حادثه تروریستی سامرا، متن تسلیت نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت قرائت شد و با حضور آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان اقامه نماز شد.

همچنین مراسم تشییع شهدای زائر حسینی گلستان از مقابل سپاه نینوای گلستان تا گلزا شهدا انجام شد.

به گزارش مهر، براثر وقوع حادثه تروریستی و انفجار شامگاه دوشنبه هفته گذشته در سه راهی شهر بلد و سامرای عراق، 21 نفر از زائران ایرانی عتبات و اهل استان گلستان شهید و زخمی شدند، از این تعداد پنج نفر از زائران ایرانی عتبات، به شهادت رسیدند و 17 نفر از زائران ایرانی نیز مجروح شده اند که 12 نفر به صورت سرپایی درمان و پنج نفر دربیمارستان بستری شدند.

حسین طهماسبی روحانی کاروان، یدالله فرضعلی، علی محمد زرد کوه، نرگس هراتی نژاد و فریدون مشوقی شهدای این حادثه تروریستی هستند و علی کیا حسینی مدیر کاروان، حسین ساداتی محمد آبادی، فاطمه ذبیحی و نرگس احمدی زوار مجروح شده این حادثه هستند.