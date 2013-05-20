خنثی سازی عملیات تروریستی در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، منابع وابسته به کمیته مبارزه با تروریسم روسیه از کشته شدن دو تروریست و دستگیری فرد سوم که قصد عملیات تروریستی در مسکو را داشتند خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نیروهای امنیتی روسیه پس از دریافت اطلاعاتی درباره سه فرد مسلح برای انجام عملیات تروریستی با کشف مکان آنها در ساختمانی مسکونی در شهر اوریخوفو زویفو در حومه مسکو آنها را به محاصره درآوردند.

منابع روسی بیان کردند: پس از اینکه افراد مسلح از تسلیم خود خودداری کردند، نیروهای امنیتی با آنها درگیر شدند و در این عملیات فقط یکی از نیروهای امنیتی جراحت خفیفی برداشت.

این منابع افزودند: افراد مسلح روس هستند و از منطقه حائل میان افغانستان و پاکستان به حومه مسکو آمده اند.