هنرمند پیشکسوت موسیقی مقامی خراسان شمالی درگذشت

حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از درگذشت علی پای برپی هنرمند پیشکسوت موسیقی مقامی خراسان شمالی و نوازنده سرنا خبر داد و افزود: این استاد موسیقی پس از سالها خدمت در عرصه فرهنگ و هنر در سن 88 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

وی اظهار داشت: علی پای برپی پس از مدت ها تحمل رنج و بیماری در شهرستان مانه و سملقان و در زادگاه خود جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گفته صادقی شرکت و کسب مقام در جشنواره موسیقی نواحی ایران و فجر،همکاری هنری با صدا و سیمای مرکز خراسان بزرگ از ابتدای انقلاب، همکاری هنری با سازمان تربیت بدنی و مشارکت نوازندگی در برگزاری مسابقات کشتی با چوخه، همکاری با مرکز موسیقی هنری و شرکت در جشنواره سرنا نوازان کشور از مهمترین اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط این هنرمند برجسته در عرصه موسیقی مقامی محسوب می شود.

وی اظهار داشت: این هنرمند همچنین در جشنواره موسیقی نواحی خلیج فارس که در اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز استان برگزار شد؛ به عنوان هنرمند پیشکوست موسیقی مقامی خراسان شمالی مورد تجلیل قرار گرفت.