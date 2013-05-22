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۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

نمایشگاه تصویرگری‌ هنرمندان بر اساس رمان «هستی» برپا می‌شود

نمایشگاه تصویرگری‌ هنرمندان بر اساس رمان «هستی» برپا می‌شود

نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب نوجوان با محوریت موضوع رمان «هستی» به مدت 6 روز در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی تصویرسازی آثار کارگاه رمان «هستی» به قلم فرهاد حسن‌زاده هفته آینده توسط موسسه فرهنگی هنری پیام هنر کیان با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرهنگسرای ارسباران برپا می‌شود.

این نمایشگاه، نمایشگاه گروهی تصویرگری با موضوع رمان «هستی» به قلم فرهاد حسن‌زاده، یکی از تحسین شده‌ترین آثار حوزه دفاع مقدس برای نوجوانان است که اخیرا ترجمه انگلیسی آن در تبریز رونمایی شد. این کارگاه سال گذشته همزمان با ایام هفته دفاع مقدس برگزار شد. مدیر هنری این کارگاه کوروش پارسانژاد و طراح و مدیر اجرایی آن سمیه علیپور است.

این نمایشگاه با آثار راحله برخورداری، ماهنی تذهیبی، نرگس دلاوری، ملیکا سعیدا، عاطفه شفیعی‌راد، نوشین صفاخو، شیوا ضیایی، میترا عبداللهی، سمیه علیپور، نرگس محمدی، لیدا معتمد و منصوره محمدی برپا خواهد شد. ساعت بازدید از این نمایشگاه هم 10 تا 19 خواهد بود.

مدت زمان برپایی نمایشگاه نیز از چهارم تا نهم خردادماه خواهد بود و مراسم افتتاحیه آن نیز از ساعت 16 تا 20 روز شنبه 4 خرداد با حضور فرهاد حسن‌زاده و مسئولین فرهنگی هنری پیام هنر کیان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فرهنگسرای ارسباران به نشانی زیر پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 2060721

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