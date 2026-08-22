قادرزاده: ساماندهی نمازهای جمعه کردستان نیازمند بررسی میدانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قادرزاده عصر شنبه در نشست شورای فرهنگی اجتماعی و مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت نمازهای جمعه در مناطق مختلف استان، گفت: تصمیم‌گیری درباره تعداد و محل برگزاری نماز جمعه نباید صرفاً بر مبنای آمارهای کلی باشد، بلکه شرایط اجتماعی و فرهنگی هر منطقه باید به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی اظهار کرد: موضوع تعدد نمازهای جمعه از مسائل مهم حوزه فرهنگی و دینی استان است و بررسی آن نیازمند نگاه کارشناسی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های یکسان برای مناطق مختلف است.

وی افزود: صرف کاهش تعداد نمازهای جمعه نمی‌تواند به عنوان راهکار اصلی در نظر گرفته شود، چرا که شرایط مناطق مختلف استان با یکدیگر متفاوت است و هر منطقه اقتضائات خاص خود را دارد.

نماینده شورای فرهنگی اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات میدانی بیان کرد: فاصله مردم تا محل برگزاری نماز جمعه، میزان استقبال و مشارکت، ظرفیت‌های رسانه‌ای و همچنین نیازهای اعتقادی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

قادرزاده ادامه داد: برای بررسی وضعیت نمازهای جمعه باید مشخص شود جمعیت واجد شرایط حضور در هر منطقه چه میزان است و چه تعداد از این افراد امکان حضور در نماز جمعه را دارند.

وی خاطرنشان کرد: آمار مربوط به جمعیت و میزان مشارکت مردم باید به صورت دقیق و میدانی بررسی شود تا عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش حضور مردم در نماز جمعه شناسایی شود.

این مسئول تأکید کرد: ساماندهی نمازهای جمعه زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌های اجتماعی هر منطقه، نیازهای مردم و اطلاعات دقیق میدانی انجام شود و از نگاه کلی و یکسان‌سازی درباره همه مناطق پرهیز شود.