شاگردان لیپی با اقتدار صعود کردند/ گوانگژو در جمع هشت تیم برتر آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های گوانگژو اورگرانده چین و سنترال کاستا مارینرس استرالیا برگزار کننده دومین دیدار روز دوم از دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بودند که طی آن شاگردان مارچلو لیپی با برتری برابر رقیب استرالیایی خود به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافتند.

در این دیدار که به میزبانی تیم گوانگژو برگزار شد این تیم با 3 گل برابر مهمان استرالیایی به برتری دست یافت تا با اقتدار به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد. نیمه اول این بازی با 2 گل به سود گوانگژو خاتمه یافته بود که لوئیز سیلوا(7) و داریو کونکا(45 - پنالتی) برای این تیم گلزنی کردند.

در نیمه دوم هم حملات تیم گوانگژو ادامه یافت و این تیم بک بار دیگر دروازه تیم سنترال کوستا را گشود. گل سوم چینی‌ها را گائو لین در دقیقه 68 به ثمر رساند.

شاگردان مارچلو لیپی در دیدار رفت که در خاک استرالیا برگزار شده بود هم با حساب 2 بر یک برنده شده بودند که با احتساب نتیجه امروز در مجموع 5 بر یک پیروز شدند و صعودی مقتدرانه به جمع هشت تیم برتر آسیا داشتند.