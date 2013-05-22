  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۱۰

لیگ قهرمانان آسیا؛

شاگردان لیپی با اقتدار صعود کردند/ گوانگژو در جمع هشت تیم برتر آسیا

شاگردان لیپی با اقتدار صعود کردند/ گوانگژو در جمع هشت تیم برتر آسیا

تیم فوتبال گوانگژو اورگرانده چین که مارچلو لیپی را به عنوان سرمربی در اختیار دارد با یک برد پرگل مقابل سنترال کوستا استرالیا به جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های گوانگژو اورگرانده چین و سنترال کاستا مارینرس استرالیا برگزار کننده دومین دیدار روز دوم از دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بودند که طی آن شاگردان مارچلو لیپی با برتری برابر رقیب استرالیایی خود به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافتند.

در این دیدار که به میزبانی تیم گوانگژو برگزار شد این تیم با 3 گل برابر مهمان استرالیایی به برتری دست یافت تا با اقتدار به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد. نیمه اول این بازی با 2 گل به سود گوانگژو خاتمه یافته بود که لوئیز سیلوا(7) و داریو کونکا(45 - پنالتی) برای این تیم گلزنی کردند.

در نیمه دوم هم حملات تیم گوانگژو ادامه یافت و این تیم بک بار دیگر دروازه تیم سنترال کوستا را گشود. گل سوم چینی‌ها را گائو لین در دقیقه 68 به ثمر رساند.

شاگردان مارچلو لیپی در دیدار رفت که در خاک استرالیا برگزار شده بود هم با حساب 2 بر یک برنده شده بودند که با احتساب نتیجه امروز در مجموع 5 بر یک پیروز شدند و صعودی مقتدرانه به جمع هشت تیم برتر آسیا داشتند.

 

کد مطلب 2060980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها