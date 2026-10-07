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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۶

تصادف در جاده خرم آباد به بروجرد ۲ کشته به جا گذاشت

تصادف در جاده خرم آباد به بروجرد ۲ کشته به جا گذاشت

خرم آباد - رئیس پلیس راه لرستان با اشاره به جان‌باختن ۲ نفر در حادثه گردنه زاغه خرم‌آباد در خصوص خطرات رانندگی با حالت خواب‌آلودگی هشدارداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شادابی چگنی گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف بین خودروی سواری تارا و یک دستگاه تریلر کشنده در کیلومتر ۳۸ محور خرم‌آباد به بروجرد، بلافاصله تیم‌های های امدادی و پلیس راه در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه در محل حادثه حاکی از آن است که راننده خودروی سواری به دلیل خستگی مفرط، خواب‌آلودگی و توجه نکردن به جلو، عامل بروز سانحه بوده که به جان باختن دو سرنشین خودروی سواری منتهی شد.

وی از رانندگان خواست با رعایت اصول ایمنی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، از تبدیل جاده به مسیرهای مرگبار جلوگیری کنند.

کد مطلب 6970374

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