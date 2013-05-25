اختصاص اعتبارات لازم برای تجهیز بیمارستان خرم آباد/ اخذ مجوز تامین نیروی انسانی

سيد حسن امامي رضوي در حاشیه نشست بررسي امكانات بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبودهای موجود در زمینه تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان برای تامین اعتبار و رفع این مشکلات قول مساعد داد.

وی تصریح کرد: در این راستا اعتبارات لازم به منظور تجهيز بيمارستان شهید رحیمی خرم آباد به MRI و سي تي اسكن تامين می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همچنین در مورد تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای این بیمارستان نیز بیان داشت: پیگیری می شود که مجوز بكارگيري نيروي انساني مورد نياز اين مركز آموزشی - درمانی از مراجع ذی ربط اخذ شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت جذب نیروی انسانی مورد نیاز این بیمارستان تاکید کرد و خواستار حمایت و همکاری متولیان امر برای صدور مجوز استخدام نیروی مورد نیاز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد شد.

اردشیر شیخ آزادی با بیان اینکه بخشی از منابع مالی لازم برای تجهیز این بیمارستان تامین شده است، عنوان کرد: در این راستا لازم است که معاونت ریاست جمهوری در ارتباط با صدور مجوز تامین نیروی انسانی این بیمارستان مجوزهای لازم را صادر کنند.

وی با بیان اینکه بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد دارای 400 پست و ردیف شغلی است و با توجه به تعداد نیروهای کنونی نیاز به 150 نیروی جدید دارد، افزود: تلاش خواهیم کرد با پیگیری از مراجع قانونی زمینه استخدام این تعداد نیروی متخصص از میان شهروندان لرستانی فراهم شود.

بنابر این گزارش معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حاشيه مراسم افتتاح بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد با رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان و مسئولين بيمارستان شهيد رحيمي ديدار كرده و امكانات اين مركز را از نزديك بررسي كردند.

معاون درمان وزير بهداشت با ابراز رضايت از ساختار فيزيكي و امكانات بيمارستان جديدالاحداث شهيد رحيمي خرم آباد با مسئولين بخش هاي مختلف بيمارستان به گفتگو پرداخت و در جريان نيازهاي پرسنلي و تجهيزات اين مركز قرار گرفت.