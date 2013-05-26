به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه سانتوس خبر حضور نیمار در بارسلونا را تایید کرد و قرار است این بازیکن روز دوشنبه با انعقاد قراردادی پنج ساله به آبی و اناریپوشان بپیوندد. این اتفاق در حالی روی می دهد که باشگاه رئال مادرید هم به دنبال جذب این بازیکن ملی پوش برزیلی بود.
نیمار بر روی شبکه اجتماعی خود نوشت: نمیتوانم تا دوشنبه صبر کنم. همه دوستان و خانوادهام از تصمیم من با اطلاع هستند. نیمار روز یکشنبه آخرین بازی خود را با پیراهن سانتوس انجام خواهد داد. این اولین بازی سانتوس در فصل جدید رقابتهای لیگ فوتبال برزیل است.
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