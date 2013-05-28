به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین شاداب تیم ملی از ساعت 12 امروز سه شنبه با گرم کردن و حرکات کششی آغاز شد. پس از آن کی‌روش ملی پوشان را به گروه مدافعان و گروه هافبک‌ها و مهاجمان تقسیم کرد و پس از ارائه توضیح از آنها خواست تا تمرین خاصی را انجام دهند.

بازیکنان در این دو گروه تمرینات تخصصی خود را انجام دادند و در پایان و پس از سرد کردن برای استراحت به اتاق‌های خود رفتند. "دن گاسپار" مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی با دروازه‌بان‌ها جداگانه تمرین کرد.

همچنین سایت رسمی فدراسیون، زمانبندی تمرین تیم ملی و برنامه‌هایی که تا بازی قطر در دستور تمرینی بازیکنان قرار دارد، را اعلام کرد. بر این اساس ملی پوشان بعد از صرف صبحانه (9:30 صبح به وقت تهران)، به استراحتی کوتاه پرداخته و ساعت 12 در سالن بدنسازی باشگاه ایرانیان تمرینات خود را انجام می‌دهند.

ساعت 18:30 کادر فنی با ملی پوشان جلسه فنی خواهد داشت و راس ساعت 19:15 به وقت تهران فاز دوم تمرینات خود را برگزار می‌کنند.