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۷ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

سفیر امشب در اردوی تیم ملی فوتبال؛

وینگادا بامداد امروز وارد دبی شد/ مخالفت کی‌روش و حضور حقیقی

وینگادا بامداد امروز وارد دبی شد/ مخالفت کی‌روش و حضور حقیقی

مربی پرتغالی جدید تیم ملی فوتبال بامداد امروز وارد امارات شد و قرار است از عصر امروز سه‌شنبه و یا فردا چهارشنبه در اردوی تیم ملی فوتبال حضور یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، نلو وینگادا که با اعلام مهدی محمدنبی به عنوان مربی میهمان و به طور افتخاری تیم ملی فوتبال ایران را تا پایان مسابقه با کره‌جنوبی همراهی می‌کند، ساعت 4 بامداد امروز از چین وارد امارات شد. این مربی قرار است عصر امروز و یا فردا چهارشنبه در اردوی تیم ملی حضور یابد.

همچنین علیرضا حقیقی دروازه‌‎بان رابین کازان روسیه هم شب گذشته در اردوی تیم ملی حضور یافت و قوچان‌نژاد هم قرار است تا عصر امروز به اردوی ملی‌پوشان در امارات ملحق خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است دکتر فیاض سفیر ایران در امارات و دکتر افشار رئیس بیمارستان ایرانیان در این کشور هم در محل برگزاری تمرین امشب ملی‌پوشان حضور یافته و برای دقایقی با اعضای تیم ایران صحبت کنند.

از سوی دیگر کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی ایران درخواست یک تیم ایرانی که در امارات فعالیت می‌کنند را برای برگزاری تدارکاتی رد کرد. این تصمیم برای جلوگیری از مصدومیت احتمالی ملی‌پوشان اتخاذ شد. در این تیم مهدی شیری بازیکن پیشین استقلال هم بازی می‌کند.

 

کد مطلب 2064681

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