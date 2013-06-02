زیبایی شهرها عامل آرامش در جامعه/ ارتقاء زیباسازی و افزایش فضای سبز هدف شهرداری کرمانشاه

پیمان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زیبایی از ضروریات انکار ناپذیر ساختار هرشهر است و همانگونه که روانشناسان می گویند، زیبایی، رنگ ها و فضای سبز در یک شهر قطعا می تواند در روحیه و برخورد مردم در ان شهر تاثیر گذار باشد.

وی تصریح کرد: مثلا اگر زیبا سازی و رنگ ها دریک شهر خوب رعایت شده باشد می تواند، روحیه خشن و تهاجمی را از مردمان آن دیار دور کند.

شهردار کرمانشاه گفت: اگرچه زیباسازی شهری امری ضروری و پسندیده است، اما مسیر دستیابی به این مساله و به دست آوردن شیوه ها و روش هایی که با فطرت انسانی تطابق کامل داشته باشد، از اصل مساله زیباسازی پراهمیت تر است و کنکاشی دقیق تر و ظریف تر را طلب خواهد کرد.

قربانی ادمه داد: البته برعكس آن هم مصداق دارد، معماری شهری به هم ریخته و آشفته تاثیر مستقیمی بر روحیه شهروندان به جا می‌گذارد چراكه بیشتر فعالیت‌های روزمره در زندگی شهروندان در محیط‌های شهری سپری می‌شود.

وی در رابطه با فعالیت های شهرداری کرمانشاه برای زیبا سازی گفت: در طی 15 الی 16 ماهی که در شهرداری کرمانشاه شروع به فعالیت کرده ام برای زیبا سازی شهر کرمانشاه تلاش های فروانی انجام داده ام که تا حدودی به نتیجه رسیده است.

وی افزود: مثلا اینکه شهر کرمانشاه دومین شهردر ایران است که دارای باغ گلها است.

وی تصریح کرد: شهرداری کرمانشاه طی این مدت دو رویکرد اصلی دارد تا شهر زیبنده شده ، و مفتخر شویم از راه زیباسازی محیط شهر را مناسب با تعالی زندگی شهری را انجام دهیم.

قربانی ادامه داد: دو کار اصلی که شهرداری طی این مدت انجام داده، ارتقاء زیبا سازی محیط شهر و افزایش فضای سبز بوده است.

وی گفت: یکی از ضروریات هر شهر داشتن باغ راه است، که ما دو شریان اصلی شهر یعنی شرق و غرب را تبدیل به باغ راه (پارک وی) کرده ایم که این پروژه ها از 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند و امیدوار هستیم که این پروژه تا پایان تابستان امسال به اتمام برسد.

شهردار کرمانشاه گفت: بودن این باغ راه ها توانسته لطافت و آرامش را به مردمان هدیه کند همچنین فضایی سبز و آرام را تقدیم مردم کرمانشاه کند.

قربانی در خصوص اینکه زیبا سازی بیشتر برای چه مناطقی از کرمانشاه صورت گرفته گفت: زیبا سازی شهر کرمانشاه مشمول همه نقاط شهر بوده، مثال آن می توان از بلوار طاق بستان نام برد و تغییراتی که این بلوار طی این مدت داشته است.

وی افزود: پروژه نیمه کاره الهیه که با 85 درصد پیشرفت با آهنگ خوبی به اجرا درآمد و اجرای این پروژه توانست لبخند رضایت را بر لبان مردم کرمانشاه بنشاند.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: لازم به ذکر است تنگناهای مالی باعث شده بود که پروژه به تاخیر بیافتد اما با تمام تلاش خود توانستیم که پروژه را به پایان برسانیم.

قربانی ادامه داد: پروژه غیر هم سطح امام حسین(ع) با پیشرفت فیزیکی 90 درصد هم اکنون در حال اجراء است.

وی افزود: همچنین پل قوسی رودخانه قره سو از پروژه های است که با شدت و جدیت پیگیر آن هستیم که با اتمام این پروژه یکی از پل های مهم در کرمانشاه خواهد شد.

وی در خصوص بازار پرنده فروش ها که نمای خوبی به شهر نمی داد گفت: بازار پرنده فروش ها وجهه ی خوبی نداشت و باعث ناراحتی برخی مردم می شد که ما تصمیم گرفتیم که آنها را به مکانی خاص تقریبا در بیرون از شهر هدایت کنیم.

همچنین شروع پروژه احداث میدان بار جدید در جاده ماهیدشت کرمانشاه، ساخت فرهنگسراها و فرهنگ سراهای محله از دیگر کارها در دست اجرا شهرداری کرمانشاه است.

شهردار کرمانشاه، در پایان از هشت منطقه ای کردن شهرداری کرمانشاه خبرداد و گفت: انجام گرفتن این امر می تواند به مناطق بزرگ کرمانشاه خدمات رسانی بهتر انجام بگیرد.

















