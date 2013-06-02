واکنش های جهانی به اعتراضات ترکیه/ در هامبورگ و واشنگتن شعار "اردوغان دیکتاتور"سر داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مورگن پست آلمان، شب گذشته شهر هامبورگ آلمان شاهد تظاهرات بیش از هزار و 200 نفر در حمایت از اعتراضات مردمی ترکیه بود. در این تظاهرات که در مقابل کنسولگری ترکیه برگزار شد، شرکت کنندگان با سردادن شعارهایی علیه نخست وزیر ترکیه همبستگی خود را با مخالفان سیاست های دولت وی اعلام کردند. بنا بر اعلام پلیس هامبورگ این تظاهرات به صورت مسالمت آمیز برگزار شده است.

این در حالی است که استانبول و دیگر شهرهای ترکیه شب گذشته نیز شاهد ناآرامی ها و درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس بود.

خبرگزاری جیهان نیز گزارش داد شماری از مخالفان دولت ترکیه در حمایت از معترضان ترک دست به تظاهرات در شهر واشنگتن زدند. در این تظاهرات، شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی در مخالفت با سیاست های "رجب طیب اردوغان" شعارهایی مانند "اردوغان دیکتاتور" و "اردوغان فاشیسم را در ترکیه متوقف کن" سر دادند.

در این تجمع اعتراضی که از سوی طرفداران حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق (CHP) ترتیب داده شده بود شرکت کنندگان همچنین به احترام 5 نفری که گفته می شود در اعتراضات ترکیه کشته شده اند، سکوت کردند.

در عین حال شمار زیادی از سازمان ها و گروههای بین المللی به ویژه در شبکه های اجتماعی از معترضان ترک حمایت کرده اند. گروه "تسخیر وال استریت" از جمله این گروهها است. این در حالی است که برخی از معترضان در استانبول، اعتراضات خود را با عنوان "جنبش تسخیر میدان تقسیم" نامگذاری کرده اند.

همچنین شماری از هنرمندان و بازیگران از جمله بازیگران سریال های معروف شبکه های ترکیه ای، با حضور در میان معترضان در استانبول و یا نوشتن نامه به نخست وزیر ترکیه همبستگی خود را با این اعتراضات اعلام کرده و خواستار عذرخواهی وی به خاطر سرکوب اعتراضات شده اند. در آمریکا نیز شماری از افراد صاحب نام هالیوود خواستار توجه دولت ترکیه به خواسته های معترضان شده اند.