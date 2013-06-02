آیت الله شبیری زنجانی بر پیکر آیت الله طاهری نماز می خواند

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم تشییع آیت الله سید جلال الدین طاهری(ره) روز سه شنبه 14 خرداد ساعت 8 صبح از مسجد اعظم حسین آباد به سمت مسجد مصلی و سپس در گلستان شهدا در جوار شهدای عالی قدر دفاع مقدس به خاک سپرده خواهند شد.

وی افزود: مراسم ترحیم نیز روز چهارشنبه 15 خرداد ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در مسجد سید اصفهان برگزار خواهد شد.

فرزند ایت الله طاهری بیان داشت: نمازمیت پدرم به امامت آیت الله شبیری زنجانی قرائت می شود و حجت الاسلام سید محمد خاتمی نیز در مراسم حضور خواهند داشت.