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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۵۸

شفیعی کدکنی برگزیده کتاب فصل شد

شفیعی کدکنی برگزیده کتاب فصل شد

محمدرضا شفیعی کدکنی عنوان برگزیده بخش ادبیات بیست و چهارمین کتاب فصل را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر آثار برگزیده این دوره از جایزه کتاب فصل عصر امروز یکشنبه 12 خرداد در مراسمی  با حضور علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرای اهل قلم خانه کتاب معرفی شدند.

آثار برگزیده این دوره از جایزه کتاب فصل: تالیف محمد بن علی اردبیلی تصحیح محمد باقر ملکیان ،قم، موسسه بوستان کتاب، 1391

علوم اجتماعی - بخش اقتصاد: کتاب بازار سرمایه اسلامی تالیف سید عباس موسویان، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، 1391

علوم خالص- بخش زیست شناسی: کتاب شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران تالیف و ترجمه ولی الله مظفریان ، تهران ، انتشارات فرهنگ معاصر ، شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی، ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی، 1391

 ادبیات- بخش تاریخ و نقد ادبی : کتاب رستاخیز کلمات، تالیف محمدرضا شفیعی کدکنی - تهران انتشارات سخن، 1391

بر اساس این گزارش آثار شایسته تقدیر بیست و چهارمین کتاب فصل نیز به شرح زیر است:

1- فلسفه و روانشناسی: بخش فلسفه اسلامی: التعلیقات تالیف ابوعلی حسین ابن عبدالله ابن سینا ، تصحیح و تحقیق سید حسین موسویان. بخش فلسفه غرب: به صورت مشترک دو اثر انتخاب شدند: مرلوپنتی ستایشگر فلسفه تالیف تیلرکارمن، مارک بی ان هنسن ترجمه هانیه یاسری و کتاب هگل تالیف فردریک بیزر ترجمه سید مسعود حسینی.

2- کلیات اسلام: کتاب دایره المعارف جهان نوین اسلام، سرویراستار جان ل اسپوزیتو، ترجمه گروه مترجمان، زیر نظر حسن طارمی، محمد دشتی و مهدی دشتی، بخش علوم قرآنی: کتابشناسی مطالعات قرآنی در زبان های اروپایی تالیف مرتضی کریمی نیا. بخش حدیث: کتاب آسیب شناسی فهم حدیث ، تالیف سید علی دلبری. بخش کلام: قسمت تالیف: ارزش معرفت شناسی تجربه دینی(ترجمه و تعلیقات)، علی شیروانی و حسینعلی شیدان شید. قسمت ترجمه: فلسفه علم و دین در اسلام و مسیحیت، ویرایش و گردآوری تد پیترز، مظفر اقبال و سید نعمان الحق ترجمه جواد قاسمی. قسمت اخلاق: استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم تالیف محمد عالم زاده نوری.

3- علوم اجتماعی - بخش مدیریت: آشنایی با مبانی تحقیق در عملیات نرم مدل سازی سیستم ها: تئوری و عمل تالیف مایکل تید ترجمه محمدرضا مهرگان ، مهناز حسین زاده.

4- زبان بخش زبان شناسی درآمدی تازه بر فلسفه زبان تالیف ویلیام جی لایکان ترجمه کوروش صفوی

5- علوم کاربردی بخش پزشکی : دندانپزشکی کودکان با رویکرد کلینیکی ترجمه گروه مولفان ویراستار یوران کوخ ترجمه برادران یحیی  برادران نخجوانی. بخش دامپزشکی: دیکشنری جامع دامپزشکی مصباح گردآوری و ترجمه غلامرضا مصباح. بخش مواد و معدن: پوشش های دما بالا  تالیف سودهانگ شو باس ترجمه محمد شایگانی و آرام اسعدی. بخش مهندسی صنایع: پیکره عمومی دانش مدیریت فرایندهای کسب و کار پیکر ترجمه و تدوین مهدی فتح الله و بهرام ناجدی.

6- هنر بخش معماری و شهرسازی: معماری ایران: نیارش تالیف غلامحسین معماریان تدوین هادی صفایی پور.

7- ادبیات بخش نثر معاصر: نسکافه با عصر کاهگل نوشته م آرام.

گزارش تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 2068714

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