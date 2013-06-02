افزايش 12 درصدي صدور كارت كيشوند/شمار لاك پشتهاي پوزه عقابي به مرز هفت هزار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، كارت كيشوندي به عنوان كارت شناسايي ساكنان اين جزيره مرجاني است كه پس از گذشت شش ماه از اقامت افراد قابل دريافت است. بنابر آمارهاي اعلام شده از سوي اداره صدور كارت كيشوندي سازمان منطقه آزاد كيش سال 91 درمقايسه با سال 90 صدور كارت كيشوندي بيش از چهار درصد افزايش داشته است.

اين كارتها داراي محتواي يكسان هستند اما با توجه به نوع اقامت وفعاليت متقاضيان دررنگهاي سبز، زرد، آبي، سفيد و صورتي صادر مي شود.

ارائه تسهيلات براي استفاده از مراكز ورزشي و تفريحي، امكان ورود خودرو از مبادي خارجي وخروج خودرو از جزيره كيش به سرزمين اصلي، انتقال اثاثيه منزل به ديگر شهر هاي كشور , ارائه تخفيف به بوميان علاقمند به تحصيل دردانشگاههاي پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران وصنعتي شريف از مهمترين مزاياي كارت كيشوندي است.

همچنين قراراست بزودي اين كارت ها بصورت uv وغير قابل جعل صادر شود. اعتباري شدن كارت كيشوندي نيز ازديگر تغييرات درنظر گرفته شده براي اين كارتها است.

شمار لاك پشت هاي پوزه عقابي متولد شده در كيش در پنج سال گذشته از مرز هفت هزار عدد گذشت

48 جوجه لاک پشت پوزه عقابي در جزيره كيش از تخم بیرون آمدند. نخستین جوجه لاک پشت های پوزه عقابي متولد شده در سال جاري كه شمار آنها 48 عدد است، ساعت 21 جمعه شب دهم خردادماه جاری در سایت حفاظت شده لاک پشت ها از تخم بیرون آمدند.

این تخم ها متعلق به لاک پشتی است که در بیست و ششم اسفند سال گذشته در ساحل جزیره کیش تخم گذاری کرد و با توجه به اینکه تعداد تخم های لانه 89 عدد است احتمال اینکه در 5 الی 7 روز آینده جوجه لاک پشت های دیگری از این لانه بیرون بیایند وجود دارد.

محیط بانان پس از اینکه جوجه ها از تخم بیرون آمدند ابتدا عملیات بیومتری شامل اندازه گیری طول، عرض و وزن جوجه لاک پشت ها را انجام دادند و سپس جوجه ها را به سمت دریا هدایت کردند.

بنا بر اين گزارش در سال جاري 17 لاک پشت در سایت حفاظت و مونیتوریگ لاک پشت های تخم گذاري كرده اند و این نخستین لانه ای است که جوجه هایش از تخم بیرون آمدند. طبق بررسي بعمل آمده مادر این جوجه لاک پشت ها دو سال پیش نیز برای تخم گذاری به جزیره زيباي كيش آمده بود.

اين گزارش مي افزايد محیط بانان برای طرح های تحقیقاتی و کمک به حفاظت لاک پشت ها، هر ساله لاک پشتهای بالغی را که برای تخم گذاری به جزیره کیش می آینده عللامت گذاری می کنند.

با اجراي طرح حفاظتي محيط زيست از سوي سازمان سازمان منطقه آزاد كيش، شمار لاك پشت هاي متولد شده در اين جزيره طي پنج سال گذشته از مرز هفت هزار لاك پشت گذشته است.

تخم گذاری لاک پشت ها و بیرون آمدن جوجه ها از تخم یکی از جاذبه های گردشگری جزیره کیش است و هر ساله دوستداران محیط زیست از ابتدای فصل تخم گذاری لاک پشت ها، علاقمند به پیگیری روند حفاظت از این جانوران بوده و با حضور در سایت لاک پشت ها از نزدیک این وقایع را مشاهده می کنند.

سایت حفاظت و مونیتورینگ لاک پشتها در ساحل جنوبی جزیره کیش واقع شده و ساکنان و گردشگران علاقمند به محیط زیست می توانند از طریق شماره تلفن 07649318265 و هماهنگی با محیط بانان از سایت حفاظت شده لاک پشت ها دیدن کنند.

طرح حفاظت از لاك پشت ها در جزيره كيش، به عنوان منطقه اي مهم در خليج فارس، به همت اداره محيط زيست معاونت عمراني سازمان منطقه آزاد كيش اجرا مي شود.



حفاظت از لاك پشت هاي تخم گذاراز دسترس صيادان غير مجاز، مراقبت از لانه ها و تخم ها در برابر دستبرد افراد سودجو، محافظت از نوزادان لاك پشتها و هدايت آنها به دريا، علامت گذاري (تگ زني ) و بيومتري لاك پشت هاي ماده كه براي تخم گذاري به سواحل كيش مراجعه مي كنند از مراحل مختلف طرح هاي حفاظت از لاك پشت هاي دريايي درجزيره كيش است.

لاك پشت هاي پوزه عقابي از جمله گونه هاي جانوري در معرض خطر انقراض هستند كه با توجه به نقش آنها درحفظ سلامت اكوسيستم دريا از جمله مرجان ها اهميت ويژه اي داشته و مورد توجه اتحاديه ها و سازمانهاي جهاني مرتبط با حفظ حيات گونه هاي گياهي و جانوري در حال انقراض قرار گرفته اند.