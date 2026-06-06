به گزارش خبرگزاری مهر؛ در مرحله اول تولد لاکپشتهای پوزهعقابی، جوجههای بیش از ۳۰ لانه فعال در سایت حفاظتشده کیش، در پی خروج از تخم، راهی زیستگاه اصلی خود در خلیج فارس شد.
دوره تخمگذاری لاکپشتهای پوزهعقابی معمولا از اواخر اسفندماه آغاز شده و تا اواسط خردادماه ادامه می یابد و جوجهها پس از سپری کردن یک دوره حدوداً دو ماهه تخمگذاری تا تولد در زیر شنهای ساحلی، در ساعات خنک شبانه از تخم بیرون آمده و بر اساس غریزه طبیعی، مسیر خود را به سمت آبهای خلیج فارس آغاز میکنند.
لاکپشت پوزهعقابی از گونههای در معرض خطر انقراض جهانی به شمار میرود و جزایر کیش و هندورابی از زیستگاههای حائز اهمیت برای تخمگذاری این گونه در خلیج فارس محسوب میشود.
بر اساس پایشهای میدانی کارشناسان محیط زیست کیش، در حال حاضر بیش از ۳۰ لانه فعال در سایت حفاظتشده کیش به ثبت رسیده که نشاندهنده وضعیت مطلوب زیستگاهی در فصل زادآوری امسال است.
بررسیهای کارشناسی حاکی از آن است که به دلیل شرایط محیطی مساعد و کاهش ترددهای دریایی در ماههای اخیر، جمعیت بیشتری از این گونه نسبت به سال گذشته در سواحل کیش و هندورابی مشاهده شده است.
سایتهای حفاظتشده این گونه در حال انقراض طی این ایام، تحت نظارت شبانهروزی کارشناسان محیطزیست قرار دارند و اقداماتی نظیر پایش مستمر لانهها، مدیریت تردد و کنترل عوامل تهدیدکننده، با هدف افزایش نرخ بقای جوجه لاکپشت ها در حال انجام است.
کارشناسان تأکید دارند که خروج جوجههای لاکپشت اغلب در ساعات خنک شبانه انجام میشود و هرگونه آلودگی نوری، ایجاد آلودگی صوتی، یا ورود به حریم تعیینشده، میتواند مسیر حرکت آنها به سمت دریا را مختل کند و از این رو، از کیشوندان و گردشگران درخواست میشود ضمن رعایت حریم حفاظتی، از تابش نور مستقیم و ایجاد هر گونه مزاحمت در سواحل مجاور سایتها خودداری کنند.
نظر شما