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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۰

در همایش حماسه سیاسی و انتخابات:

رای های بانوان تاثیری چشمگیری در سرنوشت جامعه دارد

رای های بانوان تاثیری چشمگیری در سرنوشت جامعه دارد

اراک - خبرگزاری مهر: مشاور بانوان استانداری استان مرکزی گفت: به مانند همیشه که زنان در تاریخ این مملکت سرنوشت ساز بودند در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین انتخابات شورای شهر هریک از رای های بانوان می تواند تاثیری چشمگیر در سرنوشت جامعه اسلامی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف جواهری ظهر روز دوشنبه در همایش زنان حماسه سیاسی و انتخابات افزود: شهدای انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس جان خود را برای حفظ ایران اسلامی فدا کردند و در این برهه از زمان این وظیفه تک تک ما از جمله زنان است که در پایداری جامعه اسلامی تلاش کنیم.

وی ضمن اشاره به فرا رسیدن سالگرد رحلت امام(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: معیار اصلی امام راحل در زمان انقلاب اسلامی رای مردم بوده است.

جواهری افزود: بانوان در بحث های اجتماعی و سیاسی، عنصری تاثیرگذار در جامعه اسلامی می باشند چراکه باید در تمامی عرصه ها فطرت را پیشه گیرند و از این مهم فاصله نداشته باشند.

مشاور بانوان استانداری استان مرکزی انقلاب را از جنس فرهنگی دانست و خاطرنشان ساخت: اگر جامعه اسلامی برمبنای فرهنگی صورت گیرد تمامی امور نیز بر مبنای آن گام نهاده و جامعه ای پایدار را خواهیم داشت.

گفتنی است همایش زنان حماسه سیاسی و انتخابات با حضور زنان کارگر و تعاونگران شهرستان اراک در سالن اجتماعات شرکت هپکو اراک برگزار شد.

کد مطلب 2069220

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