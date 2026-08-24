به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که بررسی روند عبور کشتی ها در تنگه هرمز طی ۲ روز گذشته نشان می دهد که نفتکش ها حرکت خود را در این منطقه حیاتی به شدت کاهش داده اند.

بر اساس این گزارش، الجزیره مدعی شد که طی ۲ روز گذشته ۲۴ کشتی باربری، سه کشتی حامل گاز و پنج نفتکش از این تنگه عبور کرده اند.

الجزیره اضافه کرد که این کاهش تردد نفتکش ها به دلیل تهدیدات اخیر ایران مبنی بر ممانعت از صدور یک قطره نفت از تنگه هرمز صورت می گیرد.

شب گذشته محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد، حتی یک قطره نفت نیز صادر نخواهد شد، نه از طریق تنگه هرمز و نه از هیچ جای خلیج فارس.

وی افزود: ایران، هرگونه مشارکت یا حمایت هر کشوری از جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد.