عبدالوحید فیاضی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مطالبات شهروندان نور و محمودآباد در حوزه مسکن، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم شدن تسهیلات مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
وی همچنین توسعه و ایمنسازی راههای مواصلاتی منطقه را از مطالبات مهم حوزه انتخابیه خود عنوان کرد و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت میتواند در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای راهسازی و ارتقای زیرساختهای حملونقل منطقه مؤثر باشد.
نماینده مردم نور و محمودآباد در ادامه با اشاره به ظرفیتهای علمی و نیروی انسانی جوان منطقه، بر ضرورت ایجاد زیرساختهای فناورانه تأکید کرد.
فیاضی اختصاص زمین مناسب برای احداث برج علم و فناوری را از جمله تصمیمات مهم این نشست برشمرد و ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای لازم، زمینه توسعه فعالیتهای علمی، فناوری و نوآورانه در منطقه فراهم شود.
صندوق ذخیره فرهنگیان نیازمند تعیین تکلیف است
نایبرئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس همچنین درباره وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تعیین تکلیف این صندوق باید در سال جاری به نتیجه برسد و بلاتکلیفی موجود در این زمینه ادامهدار نباشد.
وی با اشاره به برخی پرداختهای نامتعارف در مجموعههای وابسته به صندوق افزود: هرگونه پرداخت خارج از چارچوب ضوابط و مقررات قابل قبول نیست و هیأت امنای صندوق باید در صورت احراز تخلف، ضمن اصلاح فرآیندها با موارد تخلف نیز برخورد کند.
فیاضی با بیان اینکه بخشی از مسائل صندوق سابقه چندساله دارد، اظهار کرد: ساماندهی وضعیت صندوق و صیانت از منافع اعضا نیازمند نظارت جدی و تصمیمگیری شفاف است.
وی تعیین ارزش مالکانه سهام اعضا را یکی از محورهای مهم در موضوع سرمایهگذاریهای صندوق دانست و گفت نحوه بهرهمندی فرهنگیان از منافع سرمایهگذاریهای انجامشده، ارتباط مستقیمی با تعیین تکلیف ارزش مالکانه سهام آنان دارد.
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