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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۴

ضرورت رفع موانع پیش روی طرح‌های نهضت مسکن ملی در نور و محمودآباد

ضرورت رفع موانع پیش روی طرح‌های نهضت مسکن ملی در نور و محمودآباد

محمودآباد- نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی طرح‌های نهضت ملی مسکن، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن این دو شهرستان شد.

عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مطالبات شهروندان نور و محمودآباد در حوزه مسکن، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم شدن تسهیلات مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

وی همچنین توسعه و ایمن‌سازی راه‌های مواصلاتی منطقه را از مطالبات مهم حوزه انتخابیه خود عنوان کرد و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های راهسازی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه مؤثر باشد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های علمی و نیروی انسانی جوان منطقه، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های فناورانه تأکید کرد.

فیاضی اختصاص زمین مناسب برای احداث برج علم و فناوری را از جمله تصمیمات مهم این نشست برشمرد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های لازم، زمینه توسعه فعالیت‌های علمی، فناوری و نوآورانه در منطقه فراهم شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان نیازمند تعیین تکلیف است

نایب‌رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس همچنین درباره وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تعیین تکلیف این صندوق باید در سال جاری به نتیجه برسد و بلاتکلیفی موجود در این زمینه ادامه‌دار نباشد.

وی با اشاره به برخی پرداخت‌های نامتعارف در مجموعه‌های وابسته به صندوق افزود: هرگونه پرداخت خارج از چارچوب ضوابط و مقررات قابل قبول نیست و هیأت امنای صندوق باید در صورت احراز تخلف، ضمن اصلاح فرآیندها با موارد تخلف نیز برخورد کند.

فیاضی با بیان اینکه بخشی از مسائل صندوق سابقه چندساله دارد، اظهار کرد: ساماندهی وضعیت صندوق و صیانت از منافع اعضا نیازمند نظارت جدی و تصمیم‌گیری شفاف است.

وی تعیین ارزش مالکانه سهام اعضا را یکی از محورهای مهم در موضوع سرمایه‌گذاری‌های صندوق دانست و گفت نحوه بهره‌مندی فرهنگیان از منافع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، ارتباط مستقیمی با تعیین تکلیف ارزش مالکانه سهام آنان دارد.

کد مطلب 6925561

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